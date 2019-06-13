“تقديم التظلمات” نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 برقم الجلوس والاسم azhar eg splash تظلمات نتائج الأزهر

ظهرت رسميا أمس نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 برقم الجلوس والاسم، وذلك عبر بوابة الازهر الإلكترونية azhar eg splash بكافة محافظات الجمهورية لجميع الطلاب الأزهريين، كما ظهرت عبر موقع الازهر التعليمي للنتائج azhar eg results لطلاب الابتدائية والاعدادية، فقد ظهرت بالفعل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 الدور الأول أمس الثلاثاء 11 يونيو ظهرا، ويتم الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الازهري وأيضا نتيجة الثالث الإعدادي الازهري 2019 برقم الجلوس والاسم اليوم، وسنوافيكم بالرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الازهر 2019، وقد تم اعتماد نتائج الطلاب الإثنين من قبل شيخ الأزهر تمهيدا لإعلانها، والآن نتابع معكم المزيد حول كيفية الحصول علي النتائج وأسماء أوائل الابتدائية والاعدادية الازهرية وأيضا تقديم تظلمات الشهادات الازهرية.

ظهرت نتيجة الابتدائية الازهرية 2019

يتم إعلان نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 اليوم، لكنها لم يتم إعلانها حتي هذه اللحظة، وسنوافيكم في هذه المقالة بموعد ظهور نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 رسميا، حيث يتم حاليا رقم النتيجة علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتيجة الابتدائية ازهر 2019 وأيضا الاعدادية الازهرية.

بوابة الازهر الإلكترونية azhar eg splash

يتم إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية وأيضا نتيجة الاعدادية الازهرية عبر بوابة الازهر الإلكترونية azhar eg splash وأيضا عبر موقع الأزهر التعليمي للنتائج، ويتم الاستعلام برقم الجلوس والإسم فور إعلان النتيجة رسميا للاستعلام الإلكتروني، وننوه أن النتيجة الإلكترونية هي نتيجة تقريبية فقط، ويجب الحصول علي النتيجة الرسمية من المعاهد الازهرية.

روابط الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الازهرية

موقع الازهر التعليمي للنتائج azhar eg results

يمكنكم عبر موقع الازهر التعليمي للنتائج azhar eg results الاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر للشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية الازهرية لجميع الشعب، كما يتم الاستعلام عن نتائج الدور الثاني الأزهري من نفس الموقع، وسنوافيكم بروابط الاستعلام المباشر لنتائج الطلاب في هذه المقالة.

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نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 الدور الأول

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 الدور الأول عبر اتباع الخطوات التالية

الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام المباشر عن نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 اختيار المرحلة الابتدائية ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له والتأكد من صحة رقم الجلوس النقر علي بحث

بعد النقر علي بحث ستظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الخاصة بالطالب بالدرجات وستظهر حالة الطالب إذا كان ناجح أو راسب.

تحديث

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني الدور الأول وأيضا نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 يمكنكم الاستعلام الآن عن النتائج عبر الروابط الرسمية.

يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال الروابط المباشرة للاستعلام للطلاب، وذلك عبر رقم الجلوس والاسم، وسنوافيكم بكل جديد وحصري حول نتائج طلاب الشهادات الازهرية وأيضا تفاصيل تظلمات الاعدادية الازهرية وجدول امتحانات الدور الثاني ازهر 209.

أوائل الجمهورية مصر: عبدالرحمن نصر أحمد مهدي(الوادي الجديد) 99,5% محمد مصيلحي أحمد مصيلحي(جنوب سيناء) 98,46% آلاء عصام علي محمد طمان (دمياط) 98,3% شيماء طه حسن الغباشي(دمياط)98,1% مريم ربيع يوسف عبدالجواد(الفيوم)97,8% مريم عزت صبري عباس(شمال القاهرة)97,8% نسيبه عماد جمال خليل(الوادي الجديد)97,69% أسامة فتحي عبدالمحسن(الوادي الجديد)97,69 سهيلة محمود محمد السنوسي( بورسعيد)97,69% – سمير محمد سمير السعيد بدر(دمياط)97.69% أوائل الجمهورية كفيف : فارس محمد عبدالغني محمود(جنوب القاهرة)97,5 مريم عبدالله يوسف المسير(المنوفية)96,4% مصطفى عماد حسين حسن(الشرقية)94,89% عيسى مصطفى عبدالموجود علي(الاسكندرية) 94,4% آية السيد علي علي(الدقهلية)91,5% أوائل الجمهورية الشهادة الإعدادية : ايمان مجدي محمد محمد حجازي(القليوبية) 99,3% آلاء محمود مرسي محمد(كفر الشيخ) 99,1% زينب محمد جمال الدين أحمد(الدقهلية) 99,1% إسراء وصفي علي إبراهيم(الدقهلية) 98,9% هاجر محمود يوسف السيد(الدقهلية)98,9% اروه مجدي محمد إبراهيم العرابي(الغربية)98,75% آية علي يوسف يوسف(الدقهلية)98,75% إسراء الباز عبدالحي السيد(الدقهلية) 98,57 مريم كامل محمد عبدالجواد الشربيني(دمياط) 98,57% 1 هالة ممدوح عبدالعظيم(الشرقية) 98,57% أوائل الجمهورية كفيف: رحمه سعد حمدي فرج الله(الغربية) 97,5% نادي سعد جابر محمد(بني سويف)97% رانيا الششتاوي محمد نورالدين(الغربية)96,8% أحمد محمد فاروق أبوالعطا(الشرقية) 94% محمد عماد الدين خطاب(شمال القاهرة)94%

تظلمات الشهادات الأزهرية

يتم تقديم تظلمات نتائج الازهر 2019 الترم الثاني إلي الجهات المختصة بعد يومين من إعلانها، على أن يستمر موعد تقديمها لأسبوع كامل قبل غلق باب تقديم تظلمات نتائج الازهر الشريف للشهادات الابتدائية والاعدادية الازهرية، ويتم فحصها فى خلال أسبوعين.