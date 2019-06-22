موقع الإطلاع على نتائج البكالوريا المغرب بالرقم الوطني واستخراج نتيجة الامتحان المهني والجهوي

رابط موقع الإطلاع على نتائج البكالوريا 2019 المغرب وروابط نتائج الامتحان المهني 2019 وكذلك استخراج نتائج الامتحان المهني، عبر رابط موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي bac men gov ma ، والتي أعلنت في بلاغ عاجل سنضع لكم صورة منه، تقديم ظهور نتائج شهادة البكالوريا 2019 للدورة العادية في الامتحان الوطني الموحد، مع توضيح كيفية الولوج إلى مواقع نتائج المترشحين والمترشحات الأحرار والمتمدرسين، للحصول على نقاط الباك ومعرفة الدرجات، وحالياً يشهد موقع نتائج الباك الرسمي حالة من الضغط الكبير بعض تسريب بعض نسب النجاح قبيل موعد ظهور النتائج.

البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربية، حدد العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019، ليكون موعد ظهور نتائج بكالوريا 2016 للمتمدرسين والأحرار بجميع ربوع الملكة المغربية، حيث تم تقديم موعد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا 2019 والذي كان مقرر له سابقاً يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 جوان، وسنرفق رابط موقع الإطلاع على نتائج البكالوريا المغرب 2019 bac men gov ma بالرقم الوطني لسهول الولوج إلى موقع النقاط واستخراجها.

رابط موقع الإطلاع على نتائج البكالوريا 2019

الولوج إلى مسطحة تعليمية الآن لاستخراج نتائج المترشحين والمترشحات المتمدرسين، أما بخصوص نتائج المترشحين والمترشحات الأحرار فعليهم الولوج على بوابة ترشيحات الإلكترونية، ولجميع التلاميذ والتلميذات الباحثين عن نقاط شهادة البكالوريا 2019 بكافلة التفاصيل عليهم التوجه إلى رابط موقع الإطلاع على نتائج البكالوريا 2019 في المغرب من خلال موقع وزارة التربية الوطنية المغربية، ومعودة الدخول حال وجود صعوبة في ذلك وهو أمر متوقع.

نتائج bac 2019

يمكنكم كذلك معرفة بعض التفاصيل حول نسب النجاح في نتائج bac 2019، والدخول على رابط مسطحة تعليمية أو موقع ترشيحات، من خلال زيارة رابط تفاصيل نتائج البكالوريا 2019 التي نعمل على حصرها لحين خروج البيان الرسمي بكافة نسب النجاح من موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.