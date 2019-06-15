موقع الديوان الوطني استخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل، من الموقع الرسمي cinq onec dz لنتائج السنة الخامسة ابتدائي أخر العام، حيث بدا العد التنازلي من اجل استظهار نتائج السانكيام 2019 للتلاميذ والتلميذات من موقع نتائج وزارة التربية الوطنية الرسمي، وفر اعتماد وزير التربية نتائج التعليم الابتدائي والإعلان عن نسب النجاح العامة، ثم تفعيل موقع سحب المعدلات للتعرف على درجة النجاح لحين فتح خاصة سحب كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي .

ساعات قليلة وتصدر نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec dz ، حيث من المقرر استخراج نتائج السنة الخامسة عن الساعة السادسة زوالاً اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019، وحو كيفية سحب نتائج التعليم الابتدائي لأخر العام الدراسي، سيكون ذلك برقم التسجيل الذي تحصل عليه التلميذ أو التلميذة خلال تسجيل استدعاء التعليم الابتدائي.

استخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019

يترقب الطلاب الطالبات وأولياء الأمور، وصول الساعة عند 18:00 بتوقيت الجزائر اليوم، كي يتمكن 812 ألف تلميذ وتلميذة من الدخول على موقع استخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 ثم إدخال رقم التسجيل واستظهار معدل الدرجات، حيث تكون نتيجة النجاح ما بين معدل 5 وحتى معدل 10 درجات، وما دون ذلك فعلية مراجعة المؤسسة التربية التابع لها، وستوفر المؤسسات التربوية كشوف النتائج لكل ولاية للتحقق من كشف النقاط عند استخراجه بعد مدة معينة سيعلن عنها الديوان الوطني.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يعلن موقع الديوان الوطني نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل، ونشرت وزارة التربية الوطنية رابط استظهار معدلات السنة الخامسة الدور الأول من موقع النتائج الرسمي، وهو نفس رابطك استخراج كشف نقاط السانكيام خلال الساعات المقبلة .