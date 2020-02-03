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“congratulation” رسمياً ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في محافظة الغربية على الموقع الرسمي للوزارة

بواسطة حنان الزهيري

انطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظات من منذ أسبوعين، وقد انتهي طلابها من تأدية الإمتحان يوم الخميس الماضي، ويبحث الآن العديد عن الروابط الخاصة بالنتيجة في كل محافظة على حده، وهذا ماسنوضحه لكم خلال الفقرات الأتية.

ونرصد لكم زوار موقع “نجوم مصرية” ما يحدث في نتيجة الصف الثالث الإعدادي لحظة بلحظة، وذلك من خلال تقارير خاصة والروابط الخاصة بالتيجة، حيثت تعتبر نتيجة الصف الثالث الإعدادي أهم مايحدد مستقبل الطالب ، كما يهتم به الطلاب وأولياء الأمور به كثيراً.

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي، حيث أنها اعتمدت وظهرت في معظم المحافظات منها محافظة الاسكندرية ومطروح والجيزة وكفر الشيخ، وباقي المحافظات على وشك الانتهاء من الظهور، حيث أكد محافظ الغربية بعد سيرة ومراقبة لجان التصحيح، أن الأمور تسير بخير، وقدد شدد على التركيز حتي يأخذ كل طال حقه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية 2020

لظهور النتيجة يجب ادخال رقم جلوسم على ذلك الرابط.


حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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