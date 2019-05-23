“Congratulations “ رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 في كافة المحافظات من هنا

يبحث كثير من الطلاب في جميع المحافظات عبر محرك البحث جوجل ع نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث أنه من المقرر أن ينتهي الطلاب من امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بجميع المحافظات يوم الخميس 16 مايو، وسوف تبدأ بعدها مرحلة النتظار والقلق حول موعد إعلان نتائج الإعدادية أخر العام، وذلك من قبل الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال موقع”كلمط” سوف نقوم بنشر روابط البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم الزيد، وعند مواجهة أي عقوبات أثناء تحميل النتيجة قوموا بترك تعليق وسوف نقوم بالرد فوراً.

حيث أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 تشغل بال جميع الطلاب ، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والجدير بالذكر أن أعمال تصحيح نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني، سوف يتم البدء فيها فور انتهاء الامتحانات، ومن المتوقع أن تستمر تلك المدة في جميع المحافظات لمدة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام، ثم يتم عرضها للمحافظ لاعتمادها ، وبعد ذلك سيتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد نتائج الشهادة الإعدادية

بالرغم من أن العديد من المواقع تقوم برفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، ولكن يفضل الطلاب الحصول على نتائجهم من موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك لضمان دقة الدرجات وعدم اللخبطة، كما تشير التوقعات أنه سيتم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي بعد عيد الفطر المبارك لأفي معظم المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

فور إعلان المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، سيتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم متمثلة في مواقع مديريات التربية والتعليم لكل محافظة من خلال الخطوات التالية :

-الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

-اختيار مديريات التربية والتعليم.

-تحديد مديرية التربية والتعليم.

-اختيار الخدمات الإلكترونية.

-تحديد نتائج الامتحانات.

-كتابة رقم الجلوس.

-الضغط على عرض النتيجة.

روابط الاستعلام عن نتيجة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالشرقية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمطروح

نتيجة الشهادة الاعدادية2019 بكفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالجيزة