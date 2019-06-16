“Congratulations ” نتيجة الصف الأولي الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني من خلال موقع LMS وموقع بوابة الثانوية المصرية

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، في حالة من الاضطراب والقلق خصوصاً بعد تداول صور أمس لنتيجة اولي ثانوي خدمات، وهذا الخبر قامت ورزاة التربية والتعليم بنفييه، مشيرة إلى أن نتيجة الصف الأول الثانوي العام لم تظهر لحين اللحظة، والتي من المقرر الإعلان عن ظهورها خلال الساعات القادمة ، ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بمتابعة النتيجة معاكم لحظة بلحظة ، وتوفير كافة الروابط المقرر ظهورها عليه.

كما قال مصدر من وزارة التربية والتعليم في تصريح اليوم، أن الوزارة قد عممت منشورًا على جميع المديريات التعليمية، ينص على عدم إعلان نتائج الامتحانات الورقية، والانتظار حتى انتهاء تصحيح جميع الامتحانات الإلكترونية والورقية، وإعلان النتيجة لجميع الطلاب في وقت واحد، كما وضح المصدر أنه بالنسبة للطلاب الذين قاموا بتأدية الامتحان إلكترونيًا “على التابلت”، فسوف تصل النتيجة إليهم من خلال أجهزة “التابلت” الخاصة بهم، عبر نافذة LMS في شكل إشعار على التابلت.

نتيجة الصف الأول الثانوي

والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم، قد قام بعقد مؤتمر صحفي، للكشف عن تفاصيل الامتحانات، وأشار إلى أن جميع مراكز التصحيح انتهت من أعمالها، وتعكف الوزارة حاليًا على تجميع النتائج لإعلانها في صورتها النهائية.

رابط معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

تابعونا خلال الساعات القادمة، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 بالدرجات لجميع المواد الدراسية .

وفي حالة وجود أي عقوبات في الحصول على النتيجة، يمكنك ترك رقم الجلوس الخاص بك ، وسوف نقوم بالرد عليك بإحضار النتيجة