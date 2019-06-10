“El Azhar results “نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 في جميع محافظات مصر – رابط موقع البوابة الإلكترونية لنتائج امتحانات الأزهر الشريف

يترقب طلبة وطالبات الأزهر الشريف بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية للعام 2019، وذلك من خلتل رابط بوابة الازهر الالكترونية الموقع الرسمي لإعلان النتائج، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من جانب فضيلة الشيخ أحمد الطيب وكيل الأزهر الشريف، حيث يتم تجميع درجات الطلاب من الكنترولات الموزعة على محافظات الجمهورية في الوقت الحالي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

رابط بوابة الازهر الالكترونية

والجدير بالذكر أن موقع الازهر الشريف هو الموقع الرسمي للحصول على نتائج الازهر سواء نتيجة الاعدادية الأزهرية أو الابتدائية الازهرية، وكافة الطلبة والطالبات يسعون إلى التعرف على النتائج الخاصة بهم.

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