“El Azhar results “نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 في جميع محافظات مصر – رابط موقع البوابة الإلكترونية لنتائج امتحانات الأزهر الشريف

يترقب طلبة وطالبات الأزهر الشريف بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية للعام 2019، وذلك من خلتل رابط بوابة الازهر الالكترونية الموقع الرسمي لإعلان النتائج، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من جانب فضيلة الشيخ أحمد الطيب وكيل الأزهر الشريف، حيث يتم تجميع درجات الطلاب من الكنترولات الموزعة على محافظات الجمهورية في الوقت الحالي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.
رابط بوابة الازهر الالكترونية
والجدير بالذكر أن موقع الازهر الشريف هو الموقع الرسمي للحصول على نتائج الازهر سواء نتيجة الاعدادية الأزهرية أو الابتدائية الازهرية، وكافة الطلبة والطالبات يسعون إلى التعرف على النتائج الخاصة بهم.
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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019
نتابع معكم في ” كلمة دوت أورج” الرابط الرسمي موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف نتائج الطلاب،حيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها عن طريق الخط الساخن 19493 بسعر الدقيقة العادية.
نتيجة اعدادية الازهر الشريف
ينتظر العديد الطلبة والطالبات إعلان النتائج بعد أداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الازهري منذ فترة، والآن يبحثون بشدة لمعرفة النتائج عبر رابط الأزهر الشريف للنتائج،وذلك بعد إعتمادها والإعلان عن ظهورها خلال الساعات القادمة ،والذي أعلن أنه من المقرر إعلان النتائج أمس الاثنين في كافة محافظات مصر.
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