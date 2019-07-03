الآن توقعات تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019/2018 (تجارى – صناعي – زراعي – فندقي – تمريض)

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019/2018 بعد مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019، حيث يستعد الكثير من طلاب الثانوي الفني خوض مراحل تنسيق الدبلومات الفنية، فالكثير من طلاب الدبلومات يجتهدون للحصول على فرصة مقعد بإحدى الكليات أو المعاهد للعام الجامعي المقبل 2019/2020، ونبدأ أولا في المساعدة بحصول الطلاب الذين لم يتمكنوا من معرفة نتائجهم وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات “لينك emis.gov.eg” لنتيجة الدبلوم والتي تم إعلانها يوم الاثنين 1 يوليو 2019 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني natega fany emis gov eg فهو الموقع الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم.
وبعد ظهور نتيجة الدبلوم الفني 2019 يواصل الطلاب بحثهم عن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019/2020 بالكليات والمعاهد المتاحة ( تجارى – صناعي – زراعي – فندقي – تمريض ) نظام 3 و5 سنوات على بوابة الحكومة المصرية لتحقيق أهدافهم ووصولهم إلى الشهادات الجامعية.
نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس
تستطيعون الحصول على نتيجة شهادات الدبلوم الفني للعام 2019 برقم الجلوس من خلال الروابط الآتية:
- رابط البوابة المصرية للتعليم الفني
- رابط بوابة الثانوي الفني
- الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني على فيس بوك
تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في سطور
- عدد طلبة التعليم التجاري (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الفندقي (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الزراعي (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الصناعي (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.
- الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.
- تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: – عدد طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.
- عدد طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.
- الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.
مراحل تنسيق الدبلومات الفنية 2019
وسوف يبدأ التنسيق للمرحله الأولى للمتفوقين والأوائل على جميع التعليم الفني بجميع شعبه على جميع المحافظات، ونحن الآن في انتظار إعلان نتيجة الدبلومات الفنية اليوم الاثنين، وذلك لجميع الشعب لتحديد نسبة التنسيق ودخول الجامعات والمعاهد الفنية على مستوى جميع المحافظات لهذا العام الجديد ومن أهم الأمور التعليمية هو تنسيق الدبلومات الفنية حيث يزداد البحث من قبل الطلاب الدبلومات الفنية عقب ظهور نتيجة الدبلومات 5 سنوات و 3 سنوات لجميع أقسام التعليم الفني.
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القسم والشعبة
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تنسيق الدبلومات الفنية 2018 للعام الماضي
|شهادة صناعي نظام خمس سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة تجاري نظام خمس سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة زراعي نظام خمس سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة صناعي نظام ثلاث سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة تجاري نظام ثلاث سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
|شهادة زراعي نظام ثلاث سنوات
|بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد
توقعات تنسيق الدبلومات الفنية
نرصد توقعات تنسيق الدبلومات الفنية من خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2018 على اعتبار أنه لم يتغير كثيرًا ، التنسيق للمعاهد والكليات على النحو التالي:
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2018.
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الحد الأذني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2018
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الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي خمس سنوات لعام 2018
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أقرأ أيضا وتعرف على:
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“مؤشرات” توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية.. جداول المؤشرات الأولية للكليات العلمية والأدبية
وقد أوضح السيد وزير التعليم العالي على اهتمامه بالطلاب الدبلومات الفنية المتوسطة حتى يحصلون على فرصة جديدة من الترقي للتعليم العالي وتحسين المستوى العلمي.
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كلية تجارة اسكندرية تقبل من كام