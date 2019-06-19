fany.emis.gov.eg بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس أدق التفاصيل وأخر المستجدات

للحصول على كل جديد يخص نتيجة الدبلومات الفنية gdepexams.emis.gov.eg للعام الدراسي المنتهي 2018/2019، فقد أعددنا هذا التقرير الخاص بنتائج الدبلومات الفنية، وسنستعرض معنا نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي ,, التجاري .. الفندقي .. الزراعي وكذلك التمريض، وسنتابع أيضا ودائما ما ينشر على بوابة التعليم الفني المصرية للنتائج، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوي الفني بجميع التخصصات والأقسام والشعب من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني، وحسب أخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية، فقد انتهت أعمال التصحيح تقريبا، وتقوم مراكز التصحيح حالياً بأعمال المراجعة والدقيقة حسب تعليمات الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى انه فور الانتهاء من أعمال المراجعة وتقدير ورصد الدرجات، سيتم إعداد كشوف بأسماء الأواءل بجميع الأقسام والشعب، وستعرض النتيجة على وزير التربية والتعليم لاعتمادها وتكريم الأوائل، ثم سترفع النتيجة على رابط موقع بوابة التعليم الفني المصرية، وهنا تبدأ مرحلة جديدة للمجتهدين الحاصلين على درجات تؤهلهم للالتحاق بالجامعات المصرية، وهي مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية.

بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 fany.emis.gov.eg

موعد ظهور وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم

من المقرر حسب ما هو معلن أن يتم إعلان النتيجة قبل نهاية شهر يونيو 2019 الحالي، حيث تعمل مراكز التصحيح على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وذلك حتى يتسنى إعطاء مهلة جيدة لعملية التنسيق الخاصة بالدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية للراغبين لاستكمال مرحة التعليم الجامعي، وسنستعرض معكم أيضا توقعات تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجامعي القادم 2019/2030، وذلك حتى نوفر على أبناؤنا وبناتنا طلاب وطالبات الدبلومات الفنية، ونوفر عناء البحث على المواقع الإلكترونية التي لا تتحرى الدقة في نقل الأخبار والتصريحات الصادرة عن مسئولي التعليم الفني المصري.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوي الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي 2019

يتم ذلك من خلال الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني حيث يتم معرفة النتيجة والاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتمريض وبعد الدخول على رابط موقع نتائج الدبلومات الفنية يتم إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، حينها ستظهر درجات جميع المواد، وكذلك تظهر بيانات الطلاب والطالبات بالكامل، الاسم واسم المدرسة والإدارة التعليمية التي يتبعها الطالب، ويمكن طباعة النتيجة أيضًا من خلال نفس الموقع.

روابط الاستعلام عن نتائج التعليم الفني دبلوم صناعي وتجاري وزراعي وفندقي

أخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به نائب وزير التعليم للتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، حيث صرح بأن الطالبات بالتعليم الفني يستحقون الإشادة، فقد كن على قدر كبير من المسئولية وأكثر التزاما من الطلاب البنين، وذلك أثناء العام الدراسي من بدايته، وكذلك أثناء سير العملية الامتحانية، وأشاد الدكتور مجاهد بالمستوى التحصيلي العلمي لطالبات التعليم الفني بمصر بمختلف أقسامه وشعبه، حيث ذكر مجاهد أن تحصيل الطالبات العلمي يوازى كثيرا النماذج الأوروبية، والجدير بالذكر أن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني نظامي 3 و 5 سنوات ( زراعي – صناعي – تجاري – فندقي ) في مختلف محافظات الجمهورية، سوف يكون أول يوليو المقبل، وذلك حتى يكون هناك وقت كافي للطلاب متابعة تنسيق الدبلومات الفنية والالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019

يتم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”

يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وحينها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.

تنسيق الدبلومات الفنية عام 2018 وقواعد التوزيع الجغرافي

يتم تنسيق الدبلومات الفنية وتوزيع الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية والحاصلين على مجموع درجات تؤهلهم لالتحاق بالجامعات والمعاهد وذلك لنظام ثلاث سنوات وخمس سنوات وفقاً لما يلي:

تعتبر الإدارة التعليمية أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

تتبع الإدارة التعليمية الجامعة الأقرب لها وتدخل ضمن الحيز الجغرافي لهذه الجامعة.

تنسيق الدبلومات الفنية عام 2018 وجداول التوزيع الجغرافي وفقا للمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها

مسلسل المحافظة محل عنوان مدرسة ( الإدارة التعليمية ) المجموعة(أ) المجموعة(ب) 1 القاهرة – الجيزة جميع المراكز والأقسام التابعة لمحافظتي القاهرة – الجيزة جامعة القاهرة جامعة عين شمس جامعة حلوان جامعة بنها جامعة الفيوم جامعة المنوفية 2 القليوبية (بنها –طوخ–قها– كفر شكر) جامعة بنها جامعة طنطا جامعة المنوفية جامعة الزقا زيق مركز ( شبرا الخيمة –الخانكة– العبور – الخصوص– شبين القناطر –القناطر الخيرية –قليوب – أبو زعبل) جامعة عين شمس جامعة بنها جامعة الزقا زيق جامعة طنطا جامعة المنوفية 3 الشرقية جميع الإدارات التعليمية ( ماعدا العاشر من رمضان) جامعة الزقا زيق جامعة بنها كليات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية جامعة المنصورة العاشر من رمضان جامعة الزقا زيق جامعة عين شمس جامعة بنها جامعة قناة السويس بالإسماعيلية جامعة بورسعيد جامعة السويس 4 الدقهلية جميع الإدارات التعليمية ( ماعدا ميت غمر ) جامعة المنصورة جامعة دمياط جامعة الزقا زيق جامعة طنطا جامعة بورسعيد جامعة كفر الشيخ ميت غمر جامعة المنصورة جامعة الزقا زيق جامعة بنها جامعة المنوفية جامعة طنطا 5 دمياط جميع الإدارات التعليمية جامعة دمياط جامعة المنصورة جامعة طنطا جامعة كفر الشيخ جامعة بورسعيد جامعة الزقا زيق 6 الغربية ( ا ) جميع الإدارات التعليمية ( ماعدا المحلة الكبرى–زفتى–سمنود ) جامعة طنطا جامعة كفر الشيخ جامعة المنوفية جامعة المنصورة جامعة بنها (ب ) مركزى المحلة ألكبري–سمنود جامعة طنطا جامعة المنصورة جامعة كفر الشيخ جامعة المنوفية جامعة بنها جامعة الزقا زيق (ج ) مركز زفتي جامعة طنطا جامعة الزقا زيق جامعة المنوفية جامعة بنها جامعة المنصورة 7 المنوفية جميع المراكز التابعة لمحافظة المنوفية ماعدا مركز ( الباجور– وقويسنا) جامعة المنوفية جامعة السادات جامعة طنطا جامعة بنها جامعة كفر الشيخ مركزي ( قويسنا –الباجور ) جامعة المنوفية جامعة بنها جامعة الزقا زيق جامعة طنطا جامعة السادات 8 الإسكندرية جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة جامعة الإسكندرية جامعة طنطا جامعة دمنهور جامعة كفر الشيخ 9 مطروح جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة أ‌- كليات فرع مطروح ب‌- جامعة الإسكندرية جامعة دمنهور جامعة كفر الشيخ 10 البحيرة جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة ماعدا مناطق(آيتاي البارود- كوم حمادة- مديرية التحرير-وادي النطرون- بدر – رشيد – ادكو) جامعة دمنهور جامعة طنطا جامعة كفر الشيخ جامعة الإسكندرية مركز آيتاي البارود جامعة دمنهور جامعة طنطا جامعة المنوفية جامعة السادات جامعة كفر الشيخ جامعة الإسكندرية مراكز (كوم حمادة- مديرية التحرير- وادي النطرون – بدر ) جامعة دمنهور جامعة السادات جامعة المنوفية جامعة طنطا جامعة الإسكندرية مركزى( ادكو – رشيد ) جامعة دمنهور جامعة الإسكندرية جامعة طنطا جامعة كفر الشيخ 11 كفر الشيخ جميع المراكز التابعة للمحافظة ماعدا(فوه- مطوبس) جامعة كفر الشيخ جامعة طنطا جامعة المنصورة جامعة الإسكندرية جامعة دمنهور جامعة دمياط مركزى ( فوة – مطوبس)التابعين لمحافظة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعة إسكندرية جامعة دمنهور جامعة طنطا جامعة المنصورة 12 الإسماعيلية جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية جامعة السويس جامعة بورسعيد جامعة الزقا زيق جامعة بنها جامعة المنصورة 13 بور سعيد جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة جامعة بورسعيد جامعة قناة السويس بالإسماعيلية جامعة المنصورة جامعة السويس جامعة دمياط 14 السويس جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة جامعة السويس جامعة قناة السويس بالإسماعيلية جامعة عين شمس جامعة بورسعيد جامعة بنها جامعة الزقا زيق 15 الفيوم جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة الفيوم جامعة بني سويف جامعة حلوان جامعة المنيا 16 بني سويف جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة بني سويف جامعة الفيوم جامعة حلوان جامعة المنيا جامعة أسيوط 17 المنيا جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة المنيا جامعة بني سويف جامعة أسيوط جامعة الفيوم 18 أسيوط جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة أسيوط جامعة المنيا جامعة سوهاج جامعة جنوب الوادي جامعة بنى سويف 19 سوهاج جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة سوهاج جامعة جنوب الوادي جامعة المنيا جامعة أسوان جامعة أسيوط 20 قنا والأقصر جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة جنوب الوادي جامعة أسوان جامعة سوهاج جامعة أسيوط جامعة المنيا 21 أسوان جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة أسوان جامعة جنوب الوادي جامعة أسيوط جامعة سوهاج جامعة المنيا 22 البحر الأحمر جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة جنوب الوادي جامعة السويس جامعة المنيا جامعة أسوآن جامعة سوهاج جامعة أسيوط جامعة حلوان جامعة بني سويف جامعة القاهرة جامعة عين شمس 23 الوادي الجديد جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة أسيوط جامعة سوهاج جامعة جنوب الوادي جامعة المنيا 24 شمال سيناء جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة العريش جامعة بورسعيد جامعة قناة السويس بالإسماعيلية جامعة السويس جامعة دمياط جامعة الزقا زيق 25 جنوب سيناء جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة جامعة قناة السويس بالإسماعية جامعة السويس جامعة الزقا زيق جامعة بورسعيد جامعة العريش

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