fany.emis.gov.eg| نتيجة دبلوم صنايع 2019 عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية “صناعي”

تتابعون نتيجة دبلوم صنايع 2019 عبر بوابة التعليم الفنى وأيضا بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، فقد زاد البحث مؤخرا عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات، والجدير بالذكر أن الطلاب قد انتهوا من آداء امتحانات الدبلومات الفنية في جميع الشعب والمحافظات في الأول من يونيو الجاري، وبدأ الطلاب في البعد عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وروابط الاستعلام المباشر عن النتائج برقم الجلوس والاسم، وذلك للطلاب بنظام 3-5 سنوات، تابعونا علي موقع كلمة دوت أورج لكافة تفاصيل النتيجة وموعد إعلانها وكيفية الحصول علي نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 رسميا فور إعلانها.

نتيجة دبلوم صنايع 2019

تظهر نتيجة دبلوم صنايع 2019 فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، ثم يتم اعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها وإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية في جميع الشعب والتخصصات، ويمكنكم الحصول علي نتيجة شهادة دبلوم صنايع برقم الجلوس عبر الروابط المباشرة لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول للعام الحالي.

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الشعبة التخصص حالة النتيجة زخرفة الزخرفة والإعلان والتنسيق- التجميل- الجلود وبدائلها- السيراميك والخزف- تكنولوجيا الطباعة النتيجة لم تظهر تبريد وتكييف الهواء العمل كفني تكييف، أو الالتحاق بشركات المتخصصة بعد التخرج للعمل كاستشاري تبريد وتكييف النتيجة لم تظهر معدني الأثاث المعدني وتشغيل الصاج- الحديد المشغول والإنشاءات المعدنية- تشكيل المعادن والصياغة النتيجة لم تظهر خشبي نجارة الأثاث- الحفر على الخشب- خرط الخشب والسن واللدائن- التطعيم والماركتري النتيجة لم تظهر معماري البناء والتشطيبات- الإنشاءات المعمارية- شبكات المياه والأعمال الصحية- النحت المعماري النتيجة لم تظهر نسيج الغزل- النسيج والسجاد والكليم- الصباغة والطباعة وتجهيز المنسوجات- الملابس الجاهزة- التريكو الآلي النتيجة لم تظهر كهرباء تركيبات ومعدات كهربية- إلكترونيات- حاسبات النتيجة لم تظهر بحرية بناء السفن- المحركات البحرية- المصايد والملاحة والفنون البحرية النتيجة لم تظهر المركبات السيارات- المعدات الثقيلةـ الجرارات والآلات الزراعية النتيجة لم تظهر الميكانيكية تشغيل المعادن- أجهزة دقيقة وتحكم- قوالب واسطمبات- البلاستيك- تشكيل ولحام المعادن- السباكة والمعادن النتيجة لم تظهر

بوابة التعليم الفني

يتم الاستعلام عن نتيجة تالتة دبلوم صناعة عبر بوابة التعليم الفني الثانوي الرسمية لإعلان نتائج طلاب الدبلومات، والجدير بالذكر أن نتائج سنوات النقل في الدبلومات “اولي وثاني ثانوي دبلوم فني” قد ظهرت بالفعل منذ مدة.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي برقم الجلوس

يتم الإعلان عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي برقم الجلوس عبر الروابط الرسمية في نهاية شهر يونيو الجاري وبموعد اقصاه الاسبوع الأول من يوليو القادم، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الصناعي برقم الجلوس فقط عبر الخطوات التالية:

الدخول علي الروابط الرسمية للاستعلام اختيار الشعبة “صناعي” ادخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة النقر علي عرض النتيجة

تظلمات الدبلومات الفنية

لم تقم وزارة التربية والتعليم الفني حتي الآن بتحديد أي وسيلة إلكترونية لتقديم التظلمات للتعليم الثانوي الفني، فيجب علي الطالب المتظلم علي درجته في أحد المواد التوجه للإدارة التعليمية ودفع 100 جنيه لكل مادة يتم التظلم عليها، ثم يتم تسليم الأوراق المطلوبة للتظلمات مع ايصال الدفع إلي الإدارة التعليمية التابع لها عند شباك التظلمات ويتم إعادة تصحيح الأوراق الامتحانية، وإذا حصل الطالب علي اي درجات يسترد المبلغ المدفوع، والجدير بالذكر أن باب التظلمات في نتائج الدبلوات يفتح بعد إعلان النتيجة رسميا بيومين.