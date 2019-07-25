“ناو” نتيجة tawjihi.jo الأردن الدورة الصيفية 2019 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وموقع towjihiy .jo

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة الثانوية العامة (توجيهي الأردن) الدورة الصيفية للعام الحالي 2019، التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي لاقتراب إعلان النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وموقع towjihi.jo التي سيرفع عليهم النتائج اليوم الخميس 25/7/2019، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم الأردني

بنسبة نجاح تتعدي 77% يعلن وزير التربية والتعليم نتيجة توجيهي الأردن اليوم، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مركز الملكة رانيا، وسوف يتم أثناء المؤتمر تكريم الأوائل وتهنئتهم من قبل وزير التربية والتعليم، ومعرفة ترتيبهم على مستوي المملكة، لأنهم يحضرون المؤتمر وهم لا يعرفون الترتيب النهائي للعشرة الأوائل.

يترقب الآف الطلبة والطالبات وبالتحديد 73 ألف طالب وطالبة، في مختلف المحافظات الأردنية على مستوى المملكة الهاشمية (العقبة، أربد، البلقاء، جرش، عجلون، الزرقا،المفرق، الكرك، ماديا،الطفيلية، عمان، معان).

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة2019

بعد انتهاء الامتحانات في نهاية شهر يونيه الماضي، بدأت على الفور عملية تصحيح كراسات الإجابات، للطلبة والطالبات وتم الانتهاء من كافة المراحل لعملية التصحيح والمراجعات، وسوف يعتمد النتيجة اليوم السيد وزير التربية والتعليم الأردني، “وليد المعاني” لإعلان تفاصيل النتيجة، وأسماء الأوائل العشرة على مستوى المملكة يوم الخميس الموافق 25/7/2019.

كيفية استخراج نتيجة التوجيهي في المملكة الأردنية

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية. أو الدخول على موقع towjihi.jo. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة. الضغط على زر إعلان النتائج.

نتيجة توجيهي الأردن الدورة الصيفية 2019

أبناءنا الطلاب أعلن وزير التربية والتعليم، أن نتيجة توجيهي هذا العام أفضل من نتيجة الأعوام السابقة، وهذا مؤشر جيد ومطمئن، ونحن نتابع معكم لحظة بالحظة، وسنوافيكم بالنتائج فور ظهورها ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع.