ألف مبروك تعرف الآن على نتيجة التوجيهي الدورة الصيفية 2019 عبر towjihi.jo وموقع وزارة التربية والتعليم والنسبة مرتفعة عن العام الماضي

متابعينا الأعزاء داخل المملكة الأردنية الهاشمية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن نتائج الثانوية العامة الأردنية (توجيهي الأردن 2019) الدورة الصيفية، التي يترقبها ألآلاف من الطلبة والطالبات في جميع أنحاء المملكة، ونحن من خلال هذا المقال ستقدم لكم رابط towjihi,jo الخاص بإعلان النتيجة، وموقع وزارة التربية والتعليم.

تحديث: أعلن وزير التربية والتعليم أن نسبة نجاح التوجيهي هذا العام مرتفعة ووصلت 77%، وأنه سوف يتم تكريم الأوائل اليوم في المؤتمر الصحفي، والمعروف أن الأوائل يتم إبلاغهم فبل إعلان النتيجة ب24 ساعة، ولكن لا يتم معرفة الترتيب النهائي للأوائل، إلا أثناء المؤتمر الصحفي ونحن معكم بكل جديد في حينه.

يعقد الآن المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة توجيهي الأردن الدورة الصيفية، لإعلان تفاصيل النتيجة والنسبة المئوية للنجاح وأسماء الأوائل.

طريقة استخراج نتيجة توجيهي الأردن

يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن

ثم إدخال رقم جلوس الطالب أوالطالبة.

ثم الضغط على زر نتائج.

موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن

بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا، والذي بدأ في الحادية عشر صباحاً، لإعلان تفاصيل النتيجة يمكنكم بعدها مباشراً الدخول على موقع towjihi,jo، وإدخال رقم الجلوس، لمعرفة النتيجة مباشراً، وتؤكد المؤشرات الأولية للنتيجة ارتفاع نسب النجاح عن الأعوام الماضية بشكل ملحوظ.

نتيجة توجيهي الأردن الدورة الصيفية2019

يترقب الآلاف من الطلبة والطالبات إعلان النتيجة بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي، الذي يعقده الآن السيد وزير التربية والتعليم، والذي سيعلن فيه النسبة المئوية وأسماء الأوائل، ويبارك لهم ويهنئهم سوف يتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعلم، وموقع توجيهي لإعلان النتائج، ليعرف الطلبة نتائجهم، وبعدها سوف يتم تعليق كشوف ورقية في كافة مدارس المملكة، لكي يستطيع الجميع من استخراج النتيجة المعتمدة للتقديم في الكليات المختلفة.