الحصول على البطاقة التعريفية لطلاب الصف الأول الثانوي “g10.emis.gov.eg”

لا شك أن الاهتمام كثر جداً عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وذلك وفقاً للعهد الجديد بنظام الامتحانات وفقاً لخطة وزارة التربية والتعليم الفني بتطوير العملية التعليمية في جمهورية مصر العربية وخاصة المرحلة الثانوية، وعلى ذلك أصبح من الممكن الحصول على البطاقة التعريفية لطلاب الصف الأول الثانوي 2019، حيث اعلنت التربية والتعليم عن رابط بطاقة تعريف الطلاب والتي تبين نقاط القوة والضعف للطالب في الصف الأول الثانوي، ليعمل على تطوير أدائه التعليمي، حيث تحتوي بطاقة الطالب على تحليل كامل عن أدائه لامتحانات الصف الأول الثانوي لامتحانات شهر مايو، ومع حلول يوم الاربعاء الموافق 3 يوليو يستطيع الطالب أن يحصل على النتيجة معتمدة من المدرسة التابع لها، وجاري العمل على تدقيق اكثر من 72.000 بطاقة تعريف للطالب، وإذا لم يجد الطالب بطاقته عليه إعادة التجربة يوم الاثنين الموافق 1 يوليو.

الحصول على بطاقة تعريف الطالب

خصصت وزارة التربية والتعليم موقعاً الكترونيا للحصول على البطاقة التعريفية للطلاب حيث تم تحميل 499 ألف بطاقة تعريف للطالب، ويمكن الحصول على البطاقة التعريفية لطلاب الصف الأول الثانوي بالدخول على الرابط “http://g10.emis.gov.eg” واتباع الخطوات التالية:

تحديد جنسية الطالب.

كتابة كود الطالب.

كتابة الرقم القومي للطالب.

الضغط على تسجيل الدخول.

ومن خلال عملية تسجيل الدخول يمكن للطلاب معرفة النتيجة وكذلك مؤشر الأداء للطالب، ومن ثم البطاقة التعريفية لطالب الصف الأول الثانوي لمعرفة أدائه الدراسي خلال العام الدراسي 2019، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.