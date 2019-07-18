” Here” نتائج تاسع سوريا 2019 عبر موقع وزارة التربية السورية

ينتظر طلاب التاسع السوري وأولياء الامور ظهور النتائج على صفيح ساخن، حيث يرغبون في الاطمئنان على ثمرة جهدهم المبذول طوال العام وسط الظروف العصيبة، هذا وقد انطلقت امتحانات شهادة التعليم الأساسي بسوريا الشهر الماضي، وبالكاد أعلنت الوزارة عن نتائج البكالوريا الأسبوع الماضي لتبدو متفرغة تماماً الآن لإعلان نتائج طلاب الصف التاسع، ولعل السر وراء تأخر إعلان النتائج هو زيادة عدد الطلاب هذا العام.

أعلنت وزارة التربية السوريه بأن نتائج الصف التاسع بسوريا سيتم إعلانها ظهيرة غد الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر يوليو 2019، هذا ويمكنكم الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية السورية المذكور رابطة فيما يلي.

موقع وزارة التربية السورية 2019 :

الجدير بالذكر أن وزارة التربية السورية ستعلن عن النتائج عبر الموقع الرسمي لها، والذي يمكنكنم الدخول عليه من خلال الضغط هنا، حيث شهد عطلاً مؤقتاً في الآونة الأخيرة نظراً لانتشار بعض الأخبار عن ظهور النتائج وهي أخبار عارية تماماً من الصحة، والآن تعمل الوزارة على قدم وساق لإظهار النتائج خلال اقرب وقت ممكن، حتى يتمكن الطلاب من الاطمئنان على النتائج والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

الآن، يعمل موقع الوزارة بشكل جيد للغاية توجد أي مشاكل فيه، هذا ونبهت الوزارة على ضرورة عدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة التي تهدف لزعزعة استقرار الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا 2019 :

ننشر لكم زوار موقعنا الكرام رابط موقع وزارة التربية السورية، والذي يمكن الطلاب من كافة المحافظات من الاستعلام عن نتائجهم، سواء كانوا بدمشق، حلب، حماة، أدلب، طرطوس، الحسكةً، السويداء وغيرها من المحافظات الأخرى بكل سهولة، فقط يعتبر موقع الوزارة هو الجهة المسئولة الوحيدة عن النتائج فتابعوها لحظة بلحظة.