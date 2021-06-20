“link” إستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 لمحافظة الدقهلية.. تعرف على الرابط وطريقة الإستعلام

بعد ترقب من طلبة المدارس في مصر لصدور نتيجة الترم الثاني 2021 من الشهادة الإعدادية وكثر السؤال عن ماهي المواقع الالكترونية التي ستتيح خدمة الإستعلام، عن نتيجة الصفوف الإعدادية بالغة الأهمية، فقد تم تنسيقها وإصدارها أونلاين، فيبحث الآن الطلاب الإعداديون في كافة المحافظات المصرية عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسم ورقم الجلوس. ومن أبرز المواقع التي ترفع الدرجات نتيجة نت، مدرسة أونلاين. وفي السطور التالية تتواجد الروابط الالكترونية لمعرفة نتيجة شهادتكم الاعدادية بكل سهولة، تابع معنا في الأسفل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

وتوفر مناخ تصحيحي للامتحانات من قبل لجان الكونترات أتموها بدقة، بمقارنة نموذج اجوبة واضحة وشفافة، ومن المقرر رفع الدرجات على موقع نتيجة نت كما كان معلن، وقد وردت الاخبار والتاكيدات عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 وطرق الإستعلام عنها برقم الإسم والجلوس.

ومن الرابط التالي https://www.natiga4dk.net/dakahlia يمكن الدخول عليه والإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الإسم والجلوس، في محافظات (الدقهلية – البحيرة – الغربية – الفيوم – المنيا)

ينشر موقع كلمة دوت اورج نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية في الترم الثاني بمختلف الإدارات التعليمية، حيث اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية “إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية” للعام الدراسي 2020/2021.

وأوضح المحافظ بحصور وكيل الوزارة، ان نسبة النجاح بلغت 89.1%، إذ أن عدد الطلاب هذا العام ممن قدموا الإمتحانات 109 آلاف و257 طالب وطالبة، اجتاز 92.99 منهم الامتحان بنسبة النجاح 89.1٪.