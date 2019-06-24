lms نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الثاني

سنقدم لكم نتيجة الصف الأول الثانوي عبر lms والتابلت الخاص بالطالب وعبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس وكود الطالب، وذلك خلال الساعات المقبلة بعدما تأكد رسمياً أن يوم الاثنين سيتم الإعلان عن نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2018/2019، بعدما تم الانتهاء رسمياً من عمليات التصحيح لإجابات الطلاب بجميع محافظات الجمهورية سواء للطلاب الذين أدوا الامتحانات من خلال التابلت، أو من خلال الأوراق، وتم تجميع الدرجات ولم يتبقى سوى الإعلان عن ظهور النتيجة.

نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي بوزارة التربية والتعليم المصرية يوم الاثنين في تمام الساعة الثانية ظهراً وبعد ذلك ستكون النتيجة متاحة لأول مرة إلكترونياً لطلاب أولى ثانوي بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، وهذا هو السبب الرئيسي في تأخير ظهور النتائج، من أجل التأكد تماماً من النظام الجديد المستخدم، وقد عممت الوزارة بعض التعليمات بالمدارس قبل ظهور النتيجة ولعل أهمها تواجد كافة العاملين بالكنترول والـ it، من أجل الاستعداد لظهور النتيجة.

نتيجة أولى ثانوي

وبعد نهاية المؤتمر الصحفي الخاص بنتجة أولى ثانوي بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ستكون النتيجة متاحة لكافة الطلاب إلكترونيا من خلال التابلت المستلم من كافة الطلاب بالإضافة إلي موقع وزارة التربية والتعليم وسوف نوفر لكم الكثير من الروابط الخاصة بظهور النتيجة فور الإعلان عنها.