lms.ekb.eg| كيفية استظهار نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالتقديرات وموعد إعلان نتيجة اولي ثانوي رسمياً

نتابع معكم نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر بوابة الثانوية العامة للنتائج، حيث تظهر قريبا نتيجة اولي ثانوي بالاسم ورقم الجلوس رسميا بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب، وقد انتهى الطلاب من آداء الامتحانات يوم 1 يونيو 2019 من الشهر الحالي، وتسود حالة من التوتر بسبب ترقب النتائج، حيث خاض الطلاب العديد من المشاكل والصعوبات التي لم يعهدوها أثناء أيام الامتحانات، فقد تعطل النظام الإلكتروني وادي العديد من الطلاب امتحانات ورقية، كما وصف الطلاب أن الاسئلة كانت تعجيزية لهم، ونتابع معكم المزيد حول نتيجة اولي ثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم، تابعونا لمعرفة موعد ظهور النتيجة وكيفية الحصول عليها.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

ستظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الدور الأول فور الانتهاء من تصحيح نماذج امتحانات الطلاب الإلكترونية والورقية بجميع المحافظات، تم تبدأ المراجعة والرصد وتحديد نسب النجاح، ويتم اعتماد النتائج تمهيدا لإعلانها رسميا.

بوابة الثانوية العامة المصرية

تقوم بوابة الثانوية العامة المصرية بإعلان نتيجة اولي ثانوي 2019 برقم الجلوس لجميع محافظات الجمهورية إلكترونيا عبر الرابط المباشر للاستعلام، وسنوافيكم بتفاصيل رابط نتيجة اولي ثانوي عام 2019 في هذه المقالة.

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

كيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي

الدخول علي رابط الاستعلام المباشر لنتائج الطلاب المذكور بالأعلي اختيار المحافظة والإدارة التعليمية التابع لها كتابة رقم الجلوس “الكود” في الخانة المخصصة له النقر علي بحث لتظهر نتيجة الصف الاول الثانوي بالتقديرات

نتيجة اولي ثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

يتم الإعلان عن نتيجة اولي ثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم قريبا وذلك بطريقة جديدة ومختلفة، حيث يتم الإعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالتقديرات وليست بالدرجات، حيث يتم الإعلان عن التقدير العام لكل مادة وإليكم معادلة تقديرات النتيجة

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85% جيد جداً: 85% – 75% جيد: 75% – 65% مقبول: 65% – 50% ضعيف: 50% – 35% ضعيف جداً: 35% – 0%

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موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

تم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي من قبل العديد من المصادر، حيث يتم الإعلان عن النتائج منتصف الشهر الجاري يوم 16 يونيو 2019 الموافق الأحد بداية الأسبوع الجديد، يرجى متابعة هذه المقالة لمعرفة النتيجة فور ظهورها رسميا.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من المواد الاساسية المقررة عليه، فإنه يبتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني “امتحان يوليو”، والجدير بالذكر أنه امتحان إلكتروني أيضا، وإذا كان هناك أي اعطال في الموقع فيتم آداء الاختبار الورقي، وسنتابع معكم المزيد حول نتيجة الصف الأول الثانوي وسنوافيكم بجدول امتحانات الدور الثاني، تابعونا للمزيد.