جميع أخبار نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني ورابط نتيجة اولى ثانوى الرسمي lms.ekb.eg

تتابعون معنا نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني لطلاب اولي ثانوي عام في نظام التابلت الجديد، وتعرفون طريقة الحصول علي نتائج امتحانات مايو للنجاح والرسوب فور ظهورها، وقد انتهت الامتحانات في الأول من يونيو قبل إجازة عيد الفطر، وتسود حاليا حالة من التوتر والقلق بسبب النتائج، ويترقب الطلاب وأولياء إعلان موعد ظهور نتيجة اولى ثانوى 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب وأيضا عبر اليوم السابع ويتسائلون هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي رسميا أم لا، ويمكنكم الاستعلام عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية 2020، وقد انتشرت العديد من الإشاعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن النتيجة قد تم تسريبها، وقد نفي الوزير هذه الشائعات، وأكد أن النتائج لم تعتبر حتي الآن وما نشر ليست نتائج حقيقية للطلاب.
نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019
يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تقوم بعرض نتائج الطلاب 2019 لجميع السنوات النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء في جميع المحافظات والإدارات التعليمية من تصحيح أوراق ونماذج إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح لكل المحافظات.
رابط نتيجة اولى ثانوى 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فور الإعلان رسميا عن رفع درجات الطلاب علي المواقع الرسمية، وننوه أنه يتم عرض نتيجة اولي ثانوي عام بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
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- بوابة الثانوية العامة المصرية| نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس نتيجة اولي ثانوي بالرابط
- نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم الجلوس والاسم رابط نتيجة اولى ثانوى وموعد ظهور النتائج
- نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 روابط استعلام “نتيجة اولي ثانوي” بجميع المحافظات
- نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فقط “نتيجة اولي ثانوي” جميع روابط الاستعلام رسمياً
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
تقوم وزارة التربية والتعليم الفني بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، وقد أكد طارق شوقي في أحد المداخلات التليفزيونية أن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 مرضية جدا.
إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من المواد الاساسية المقررة عليه، فيجب عليه أن يتوجه لأداء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي لشهر يوليو القادم، وهو امتحان إلكتروني علي منصة امتحانات وزارة التربية والعليم.
تحديث
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن نتيجة الصف الأول الثانوي لن تؤثر علي مجموع دخول الكليات للدفعة الحالية دفعة الثانوية العامة 2021، وأن هذه السنة تجريبية لصالح الطالب، وأكد الوزير أن جميع العيوب والمشاكل ألتي واجهت الطلاب في الدراسة والامتحانات هذا العام لن تكون موجودة في الأعوام القادمة.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي رسميا
تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي رسميا عبر الروابط الرسمية للاستعلام المباشر قريبا خلال الساعات القادمة، حيث يتم حاليا الانتهاء من آخر اعمال المراجعة والرصد وسيتم اعتماد النتيجة اليوم أو غدا بحد أقصي، وقد تم تحديد يوم الأجد الموافق السادس عشر من شهر يونيو الجاري موعدا رسميا لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول برقم الجلوس “الكود”، تابعوا هذه المقالة لمعرفة النتيج فور الإعلان عنها.
|القاهرة
|النتيجة لم تظهر
|مرسي مطروح
|النتيجة لم تظهر
|الجيزة
|النتيجة لم تظهر
|البحر الاحمر
|النتيجة لم تظهر
|الاسكندرية
|النتيجة لم تظهر
|البحيرة
|النتيجة لم تظهر
|الشرقية
|النتيجة لم تظهر
|اسوان
|النتيجة لم تظهر
|الغربية
|النتيجة لم تظهر
|سوهاج
|النتيجة لم تظهر
|الفيوم
|النتيجة لم تظهر
|قنا
|النتيجة لم تظهر
|المنوفية
|النتيجة لم تظهر
|ايسوط
|النتيجة لم تظهر
|الدقهلية
|النتيجة لم تظهر
|دمياط
|النتيجة لم تظهر
|القليوبية
|النتيجة لم تظهر
|السويس
|النتيجة لم تظهر
|الاسماعيلية
|النتيجة لم تظهر
|بورسعيد
|النتيجة لم تظهر
هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي
لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي حتي هذه اللحظة، فلم تنتهي جميع الكنترولات من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.
التعليقات
يا جماعه فين النتيجه
متي هتظهر نتيجةأولي ثانوي من فضلكم اريد الجواب على سؤالى وأتمنى إن جميع دفعة أولي ثانوي تنجح
مش هتظهر دول هيعذبونه
متي هتظهر نتيجةأولي ثانوي من فضلكم اريد الجواب على سؤالى وأتمنى إن جميع دفعة أولي ثانوي تنجح
متي هتظهر نتيجةأولي ثانوي من فضلكم اريد الجواب على سؤالى
انا اسمى منى رياض الغليض
محافظ كفر الشيخ
رقم الجلوس ٣١٩
والله ربنا يستر من اللي جاي اللي فات مش مهم والله قد اللي جاي
يا جماعة لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا
حرام عليكم النتيجة امتي انا قلبي وقف
ربنا يستر..وعلى فكرة انا من المنوفيهlike you😊
بجد مش قادر استحمل حرام عليكو والله
رقم الجلوس ١٤٢
النتيجه امتى تابعونا بقى جراهام عليكم
عايزين النتيجه كفايه بقى جراهام عليكم
٢٤٦
انا امتحنت وراقى اجيب الشهادة كيف من على التاب ام من المدرسة انا مش عرفه حاجة والله انا تعبت رقم الجلوس ١٣١ انا من أسيوط هتظهر يوم الحد والا ايه انا لو رحت المدرسة وكانت مظهرتش مش عرفه هعمل ايه يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب😭😭😭😭
هو يا جماعة اه هو كود الطالب
اريد النتيجة
يوم الأحد بإذن الله
وانا كمان😢😢
أنا عايزكم تساعدوني أنا متأكده ان النتيجه كلها ناجحين بالفعل فيه
ان شاء اللة كلنا نجحين
هى النتيجه ظهرت ولا لسه انا مش فاهمه حاجه الرجاء الرد بسرعه
لسه مظهرتش
اخيرا بقول حاجه صح
أريد النتيجه رقم الجلوس ٦٠٩محافظة القاهره مدرسة السيده خديجة الثانويه العامه بنات إدارة المطريه .
أريد النتيجه رقم الجلوس ٦٠٩محافظة القاهره مدرسة السيده خديجة الثانويه العامه بنات إدارة المطريه
أنا كان نفسى اكون كده 🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓 و دلوقتي احلم اكون كده 🕵️♀️🕵️♀️🕵️♀️🕵️♀️🕵️♀️🕵️♀️👰👰👰👰❌❌❌❌❌❌❌❌
وانا جداا والله🙄🙅♀️🤦♀️
اخيرا بقول حاجه صح
٨٣٨٣٨
وأنا كان نفسي اكون كده 👩🎓وكده 👩⚕️ بس خلاص انا بقيت كده 😩😩😨😨 ومش قادرة أكمل 😢😢😭😭
يا رب تكونى كده👰👰👰👰👰وتجيبى كده👫👫👫كمان…ما هو بعد اللى بيعملوه فينا دماغنا مبقاش فى التعليم…ولا ايه😜……………..بس والله انتى عسل يا فاطمة من تعليقاتك حسيت فعلا انك قمر ..وحاجة كمان انتى كنتى بتجيبى مجاميع كويسة فى السنين اللى فاتت صح؟!
@@2×
رقم جلوسي ١٩٢
(المشكلة دائما ما تكون نقطة البداية الجديدة) خدوها حكمة وسبوكم من النتيجة
رقم جلوسي 175
نجبها ازاي
يارب ننجح كلنا ونكون من المتفوقين والناجحين 😢
يا جماعة حد جاب الشهادة بليز
اكيد لا😁😁😁😁😁😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣
محافظة الشرقية رقم الجلوس 108
انا مش عرفه رقم جلوسي كام اعمل ايه
يارب النتيجة تفرحنا
يا جماعة لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا
امتى بالضبط بقى
نداء عاجل لكل طلبة أو لى ثانوي نحن نتقدم
What?!اكيد فى تقدم😅
نداء عاجل لكل طلبه أولى ثانوى نحن نتقدم و تقدمنا علامة كبيرة فى بلدنا
يارب اعطى كل طالب وطالبة الصبر و الاحساس الصادق فلا بد ان يصبروا و يجب على كل الطالب ان لا يقلق انا طالبه فى مثل مرحلتكم لا اشعر بالقلق والحمد الله لانى قد قمت بواجبي و ذاكرت دروس وتوكلت على من خلقني
ياخذ الطالب حقه فلماذا يملأكم القلق اصبروا والله يعطى كل ذى حقه حقه لاتقلقوا
سترك يا رب
يا رب نكون من الناجحين والمتفوقين 🤐🤐🤐🤐🤐🤐😝😝😝😝😝😝😝😝😝😭😭😭😭😭
يا رب بس نكون من الناجحين والمتفوقين ده لبعدين
آمين يارب العالمين
آمين..يا رب نكون بس من الناجحين دلوقتى وربنا يستر ونكون من المتفوقين ف اللى جاي ان شاء الله😑
سترك يا رب نكون من الناجحين والمتفوقين
النتيجه متى😑😑😑😑😑😑😑😥😥😥😥😥😥😥😥😥🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐😭😭😝😝😝😝
يارب انظر إلينا واجعلنا من الناجحين يارب
يارب كلنا ننجح قولوا يا رب
يا جماعه please كفايه توتر لإن أنا خايفه لوحدى وفى ناس كتير مثلى فلو سمحتم الشخص يلى عنده حاجه متأكد منها بس هو يلى يقولها مش تعملوا زى الشخص يلى فى بالى كل يوم بقرار
على رأى الأساتذة ينام ويصرح بقرار جديد بس الله وأعلم يمكن يكون تقدم التعليم على يده
رقم الجلوس ١٤٢ 🎩🎓👒👑👟👞👠👡👢👞🕶👓👜👝🛍🎒
يريت النتيجة مشتظهر دلوقتى
يا جماعة أنا معرفش رقم جلوسي كام !!!!
أعمل إيه !!!!😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲
حاولى تفتكريه..ده على فكرة اللى كنا مستلمينه قبل الامتحان…وبعدين فى مواقع بتجيب النتيجة بالاسم مش برقم الجلوس
النتيجة كله بيقول لسه يوم الاحد و يا رب سترك بنقول فى أولى كده امال هنعمل ايه فى باقى السنين يا رب قدم الا فيه الخير واستر
ي مروة ممكن تقوليليى الوزير قال كده امتى
قصدي مصدر المعلومة يعني
الاسم نورهان فرغل فوزي
رقم الجلوس ٧٩
محافظة المنيا
نجحتي الف مبروك 89
انا عينه اعرف النتيجه بسرعه
مورا من: المنيا رقم جلوسي 685 ممكن اعرف النتيجة
النتيجه هتظهر امتى انا مش عارف اي حاجه وهنجبها إذاي اصلآ
هتظهر على التابلت يوم ١٦ انشاء الله
محافظه القليوبيه
هى النتيجة هتظهر فى المدارس ولا على التاب حد يجاوب بليز 😓😓😞🤕
على التاب
ممكن تطلع على التاب
على التاب
ها تظهر على التابلات على موقع وزارة التربية والتعليم
يارب
تسبيح أحمد أحمد سالم
رقم جلوسي ١٤٠
متى سوف تعلن النتيجة وازاى هنجيبها
يوم القيامة،عنصفر لها عتروح جيالك. 🤣😃😅
يوم ١٦
والشهادة على موقع lms
دا رقم جلوسي
هي النتيجة هتظهر امتي والنبي حد يرد عليا بليز
هو يعني ايه اللي فوق ده
النتيجة يا جماعه بسرعه وانشاء الله احنا ناجحين رقم الجلوس ٧٨
امين يارب
ده رقم جلوسى ٢٠٩
مش معقول
انشاء الله هننجح كلنا والوزير بيقول الكل هينجح ومحدش هيعترض علي الدرجات بنسبه %98
انشاء الله نجحين
ي مروة ممكن تقوليليى الوزير قال كده امتى
قصدي مصدر المعلومة يعني
النتيجة ستظهر إمتي وهنجبها إزاي.
يوم القيامة،عنادى لها سوف تأتى
يارب ننجح
يسمع منك ربنا
يا رب
إن شاء الله
يارب
يا جماعة النتيجة هتطلع يوم الخميس القادم وأن شاء الله كله هينجح
والله يوم الخميس كفاية توتر
متأكد والنبى
المفروض النهاردة فين بقا
بليز حد يقول ظهرت ولا لسه ممكن يا جماعة حد يرد عليا ممكن باله عليكم انا تعبت وبفكر إنى اقعد من المدرسة انا زهقت والدكتور قال إنى اريح دماغى علشان انا نفسيتى زفت بليز حد يرد
يوم الخميس
لسه هما بيقولو هتطلع يوم الخميس
النتيجة لسة مازهرتش يا شمس وانا كمان تعبت زيك بالظبط ومش قادرة أكمل بس إنشاء الله خير لينا كلنا و يا رب ننجح كلنا
يارب متظهرش خالص
ردي علية
بيقولوا هتظهر بكره 16وانشاء الله بكره بقي نستريح وننجح كلنا علشان دي بجد مكنتش مجرد تجربه وعدت بالعكس هي كانت تجربه صعبه جدا واثرت ع ناس كتير جدا نفسيا وحسست ناس كتير بعدم الثقه في نفسهم سخصيا زيي كده😔🙁
يااااااا رب🖐🖐
المنوفية
رقم الجلوس ١٥٤
انا كمان من المنوفية
يا رب ننجح
يا رب
اللهم آمين
إن شاء الله
القاهرة ١٧١
وانا من القاهره رقم جلوسك ١٨٢
كفايه بقاااا مفيش نتيجه وكبرو دمغكم احنااا زهقنا اصلا🗣🗣
وي رب ما تطلع بقاااا احنااا بقلنا سنه في ام التوتر ده🤕🤕
أنا شيماء عبدالرحمن ورقم جلوسي ٣٠
ممكن اعرف انتي من مدرسة ايه
ياريت يا جماعة النتيجة فور ظهورها
يارب
رقم الجلوس ٧٦٦
أنا مش عارفة أجيب النتيجة بتاعتي قولولي اجيبها إزاى
اجيب رقم الجلوس منين احنا مستلمنهاش
ازاى اجيب نتيجتى وهل هى ظهرت ولا لا لو سمحتوا حضرتكم ردوا علي علشان قلقانة
ازاى مستلمتهوش طب دخلتوا اللجان ازاى وازاى تم ترتبكم فى الامتحان
رقم جلوسي 198
يارب ننجح كلنا
لقد حصلت على درجه امتياز