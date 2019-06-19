“Lms Results “ ترقبوا نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني خلال الساعات القادمة على هيئة اشعار على التابلت الخاص بالطالب

انتهي طلاب الصف الأول الثانوى، من امتحانات نهاية العام،في يوم 30 مايو الماضي، وقد أدي 650 ألف طالب، الامتحانات إلكترونيًا فى المدارس المجهزة، وبنظام الـopen Book، وورقيًا في غير المجهزة، والآن يبحثون عن النتيجة في حالة من التوتر والخوف.

وقد قامت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم الفني، اليوم الأربعاء 19-6-2019، عن استعداد الوزارة لإعلان نتيجة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد تأخرها وقلق الطلاب وأولياء الأمور عليها.

وأكدت تلك المصادر، أن إعلان النتيجة قد يتم خلال الساعات القادمة أو غداً ، مشيرة إلى أنه تم دمج نتائج التصحيح الورقي والإلكتروني لتكون النتيجة لجميع الطلاب في وقت واحد لعدم القلق والخوف بين الطلبة،كما أشارت المصادرإلى أن النتيجة ستحتوي على تقييمات وليست درجات كما كان متبع من قبل،على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد والتي ستُقيم بتقديرات. والجدير بالذكر أنه قد قامت الوزارة بكخاطبة جميع المديريات التعليمية بسرعة موافاتها، بنتيجة ما تم تصحيحه ورصده من اختبارات أولى ثانوي ورقياً، وذلك عبر البريد الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي 2019