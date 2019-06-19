“Lms Results “ ترقبوا نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني خلال الساعات القادمة على هيئة اشعار على التابلت الخاص بالطالب

وأكدت تلك المصادر، أن إعلان النتيجة قد يتم خلال الساعات القادمة أو غداً ، مشيرة إلى أنه تم دمج نتائج التصحيح الورقي والإلكتروني لتكون النتيجة لجميع الطلاب في وقت واحد لعدم القلق والخوف بين الطلبة،كما أشارت المصادرإلى أن النتيجة ستحتوي على تقييمات وليست درجات كما كان متبع من قبل،على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد والتي ستُقيم بتقديرات.
والجدير بالذكر أنه قد قامت الوزارة بكخاطبة جميع المديريات التعليمية بسرعة موافاتها، بنتيجة ما تم تصحيحه ورصده من اختبارات أولى ثانوي ورقياً، وذلك عبر البريد الإلكتروني.
خطوات الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي 2019
سنتابع معكم من موقع “كلمة دوت أورج” خطوات الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي، فمن المقرر ارسال النتائج عن طريق حسابات lms الخاص بالطلبة عن طريق التابلت الموزع على طلاب الصف الأول الثانوي.
وقد ألزمت الوزارة بضرورة ملء واستخدام النموذج المعد لذلك على البريد الإلكترونى الخاص بإدارات الإحصاء بالمديرية على أن يتم موافاة الوزارة بالبيانات الخاصة بالنتيجة حتى أمس الأول الاثنين.
رابط معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
تابعونا خلال الساعات القادمة، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 بالدرجات لجميع المواد الدراسية .
وفي حالة وجود أي عقوبات في الحصول على النتيجة، يمكنك ترك رقم الجلوس الخاص بك ، وسوف نقوم بالرد عليك بإحضار النتيجة
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