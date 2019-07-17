“Loading” نتائج التاسع بسوريا 2019 على موقع وزارة التربية السوري بالاسم ورقم الاكتتاب

نترقب جميعاً خلال الساعات القليلة القادمة لإعلان نتيجة الصف التاسع في سوريا الخاصة بطلاب وطالبات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ، والذي بلغ عددهم ما يقرب من 270 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على ما يقرب من 100 لجنة امتحانية في جميع المدن السورية ” دمشق،ريف دمشق، حلب، حماة، حمص، الحسكة، ادلب، القنيطرة، الرقة، اللاذقية، السويداء، طرطوس”، ونتابع معكم من موقع ” كلمة دوت أورج” الإعلان عن الآن نتائج التاسع والتي من المتوقع بنسبة كبيرة اعتمادها وإعلانها مساء اليوم الاثنين.

نتائج التاسع سوريا 2019

الجدير بالذكر أنه وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية السورية فإن امتحانات الصف التاسع والإعدادية الشرعية الدور الأول 2019 قد انطلقت يوم 18يونيو 2019 ، وانتهت يوم 27 يونيو 2019، وقد تمت الامتحانات في جميع اللجان الامتحانية وعدم وجود مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو من أولياء الأمور، وفور انتهاء الامتحانات التحريرية انطلقت مباشرة أعمال التصحيح والتي ما زالت مستمرة حتى الآن.

وقد قال وزير التربية السوري الدكتور عماد موفق العزب، أن هناك سياسة جديدة تتبعها الوزارة لتحسين مستوى التعليم في سوريا، وسوف تنهج نهجاً جديد لتطوير العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم 2019/2020.

روابط نتائج التاسع الاساسي 2019 في سوريا

قررت وزارة التربية السوري رفع نتائج التاسع الأساسي والإعدادية الشرعية عبر موقع وزارة التربية السورية، تسهيلاً على الطلاب في الحصول على النتائج بالاسم ورقم الاكتتاب بعد الدخول على الرابط السابق وبعد اسم المحافظة التابع لها الطالب.