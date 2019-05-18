المربع الإلكتروني moe-edu-kw لنتائج طلاب المتوسط والابتدائية والثانوية بالرقم المدني

نتائج المربع الإلكتروني 2019 لطلاب الكويت عبر موقع وزارة التربية والتعليم في الكويت على رابط moe-edu-kw الرسمي، حيث يبدأ استعلام نتائج المتوسط والابتدائي خلال الساعات المقبلة وفقا لما جاء من نقاط زمنية في رزنامة وزارة التربية الكويتية، والتي حددت اليوم 19 مايو 2019 لبدء استخراج نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، ضمن نتائج مدارس الكويت الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف التي أنهت اختبارات الدور الأول، والتي تزامنت مع صوم شهر رمضان المبارك، ومن خلال بوابة وزارة التربية الإلكترونية وما يتوافر من مواقع أخرى سنضع لكم كل السبل المتاحة إلكترونيا لاستعلام نتائج طلاب الكويت 2019 ومن بينها موقع طالب الإلكتروني.

رابط موقع وزارة التربية في الكويت moe-edu-kw سيشهد خلال الساعات المقبلة، دخول الطلاب وأولياء الأمور لاستعلام نتائج الفصل الدراسي الثاني، ومن خدمات موقع طالب المبادرة الوطنية،وكذلك رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2019 بالرقم المدني، سيكون باستطاعة الطالب أو الطالبة وأولياء الأمور التعرف على كشوف الدرجات واستخراج تقارير الشهادات الإلكترونية، وفق ألية عمل كل موقع، ومن خلال متابعة رصد عدد المدارس التي رفعت نتائجها، سنتمكن من الدخول على اسم الإدارة التعليمية والإطلاع على التقرير.

رابط المربع الإلكتروني moe-edu-kw

ظهرت خلال الساعات الماضية نتائج التعليم الخاص، ونتائج التربية الخاصة في الابتدائي والمتوسط أو الثانوية، حيث تم استعلام عن نتائج الثانوية 2019 الفصل الثاني للمدارس التي أنهت رفع النتائج لها، ومن المؤكد وبشكل رسمي سيعلن موقع وزارة التربية في الكويت عن نتائج الطلاب 2019، عبر الدخول على رابط المربع الإلكتروني moe-edu-kw بالرقم المدني لنتائج جميع الصفوف عدا الصف الثاني عشر.

موقع طالب الإلكتروني

استعلام نتائج طلاب الكويت 2019 من رابط موقع طالب الإلكتروني بالرقم المدني وكلمة التحقق أو المرور، حيث يوفر موقع طالب نتائج الاختبارات النهائية عبر الخدمات الإلكترونية للطالب أو ولي الأمر أو المعلم.