mohesr.gov.iq.. رابـط سـريـع للاستعلام عن نتائج القبول المركزي الموحد 2025-2026 بالرقم الامتحاني لجميع المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية رسميًا عن نتائج القبول المركزي الموحد في الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد انتهاء طلبة السادس الإعدادي من مرحلة التقديم واختيار الرغبات عبر بوابة القبول الرسمية، ويمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة من خلال تطبيق hepiq أو عبر الموقع الرسمي للوزارة mohesr.gov.iq، حيث وفّرت المنصة إمكانية معرفة الكلية أو المعهد الذي تم القبول فيه بشكل مباشر.

الاستعلام عن النتائج

يعد تطبيق hepiq الخيار الأسرع والأكثر سهولة لمعرفة نتائج القبول المركزي الحكومي في العراق، حيث أتاحته وزارة التعليم العالي خصيصًا لتبسيط عملية الاستعلام للطلاب وتمكينهم من الوصول إلى نتائجهم في لحظات،ويُمكن لأي طالب تحميل التطبيق واستخدامه من خلال اتباع الخطوات التالية:.

بدأ الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي العراقية.

ثم اختار من الصفحة الرئيسية خيار “تنزيل الآن” المخصص لتطبيق hepiq.

بعد ذلك، حدد المتجر المناسب لجهازك سواء جوجل بلاي لهواتف الأندرويد أو آب ستور لأجهزة الآيفون.

تابع بالنقر على تنزيل التطبيق وانتظر حتى يتم تثبيته بالكامل على الهاتف.

افتح التطبيق فورًا واختر من القائمة أيقونة نتائج القبول المركزي.

أخيرًا أدخل رقمك الامتحاني واضغط على زر الاستعلام لتظهر لك نتيجتك فورًا بكل تفاصيلها.

نتائج القبول المركزي 2025- 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق رسميًا عن نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2025 – 2026 ويمكنكم الاطلاع على نتائج القبول من خلال اتباع الخطوات التالية:.