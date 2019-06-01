موقع مديرية التربية والتعليم الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

اعلن موقع مديرية التربية والتعليم الغربية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس من خدما نتائج الشهادة على بوابة الغربية التعليمية الإلكترونية natega algharbiaedu ، بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالغربية من اللواء هشام السعيد، وجاءت نسبة نجاح شهادة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني عند 76.5% وهي اقل من مثيبتها عن الفصل الدراسي الأول، كما تم الإعلام عن أسماء الطلاب أوائل الإعدادية بالغربية ونشر لوحة الشرف التي شملت اسم وصورة الطلاب الأوائل، ومن خلال بيانان البوابة الإلكتروني لمحافظة الغربية تم الإعلان عن نسب النجاح.

شرح موقع مديرية التربية والتعليم نتائج الامتحانات من خدمة نتائج الشهادات التي توفرها البوابة التعليمية الإلكترونية لمحافظة الغربية، طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني، حيث يوم الطالب بالدخول على رابط نتائج مديرية التربية والتعليم بالغربية، ثم تحديد الفصل الدراسي المتعلم عن نتيجة بالنسبة للشهادة الإعدادية، ثم إدخال رقم الجلوس، وينتظر الطالب عداد الوقت ويلاحظه جيدا عن تفعيل كلمة عرض النتيجة يضغط عليها فورا، وبالتالي ستظهر كشوف الدرجات في شهادة الصف الثالث الغعدادي.

مديرية التربية والتعليم الغربية

مديرية التربية والتعليم في الغربية قدمت خدمة نتائج الامتحانات بطريقة واجهت كثافة عمليات الاستعلام المتوقعة، حيث جاء في بسان اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني، أن عدد الطلاب المتقدمين إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي يبلغ 72331 طالب وطالبة، منهم 71131 طالب وطالبة انتظاما، و 1200 طالب وطالبة للمنازل، وفق تصريحات محد فاروق وكيل زارة الترية والتعليم.

رابط نتائج موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية

الاستعلام برقم الجلوس للطالب أو الطالبة من رابط نتائج تربية و تعليم الغربية بوابة الغربية التعليمية برقم الجلوس، احد الخدمات العامة المقدمة من مديرية التربية والتعليم في الغربية لسهول الحصول على النتائج.

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

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