“نظام 3 سنوات و5 سنوات” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم |هُنا رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لكافة الأقسام

نتيجة الدبلومات الفنية 2019، بعد انتظار دام طويلاً أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في الأقسام “الصناعي، الزراعي، الفندقي، التمريض” لنظام 3 سنوات و5 سنوات، حيث أوضحت لجميع طلاب المعاهد الفنية أن النتيجة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019، عبر بوابة التعليم الفني المصدر الرئيسي والوحيد للإعلان عن النتائج.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس:

منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها وزارة التربية والتعليم عن تحديد موعد صدور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في كافة محافظات الجمهورية، وقد ازداد القلق والتوتر في صفوف طلابنا وأولياء الأمور الذين يعيشون ذات الأوقات العصيبة التي يمر بها أبناءهم فيتطلع كل طالب إلى تحقيق أفضل النتائج وسيروا قدوماً نحو النجاح والتفوق بعد أن أمضوا عام كامل من الدراسة المتواصل والجد والاجتهاد.

وكان الوزارة قد أعلنت يوم أمس أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيتم الإعلان عنها اليوم الإثنين، وقد أوضحت مصادر مسؤولة أن النتيجة سيتم رفعها بعد أن يجري وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى مؤتمر صحفي يعلن فيه عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني الدور الأول، كما سيكشف عن نسبة النجاح في كل أقسام المعاهد الفنية وسيتم الإعلان عن أسماء الطلبة المتفوقين، وأكدت المصادر المسؤولة أن المؤتمر الصحفي سيتم عقد في تمام الساعة الثالثة ظهراً حسب توقيت القاهرة.

بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019:

وكان الطلاب قد أعربوا عن بالغ قلقهم واستياءهم من تأخر ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لكل من الأقسام “الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي، التمريض”، حيث أنهى الطلاب تقديم الامتحانات منذ فترة ويترقبون صدور النتيجة على أحر من الجمر، الأمر الذي جعل الوزارة توضح أن عملية تصحيح الامتحانات سارت على قدم وساق دون توقف كما أن عدد الطلاب كبير جداً لذلك تضع الوزارة فترة زمنية محددة ليتم تصحيح أوراق امتحانات الطلاب بتريث وهدوء حتى لا تواجه لجان الكنترول مشاكل وإهدار حقوق الطلاب وشددت الوزارة أن جميع إجراءاتها تنصب في مصلحة الطلبة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني حيث تعد المصدر الرئيسي والوحيد المخول بنشر نتائج طلاب المعاهد الفنية، الجدير بالذكر أن أكثر من 700 ألف طالب وطالبة تقدموا لتأدية الامتحانات النهائية للترم الثاني في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وننوه لطلابنا الكرام أن موقع بوابة التعليم الفني المخصص للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لنظام 3 سنوات و5 سنوات ربما يواجه ضغط كبير يعيقكم من الاستعلام عن نتائجكم لذلك عاودوا محاولتكم، كما يسرنا أن نقدم لكم المساعدة فبإمكانكم ترك تعليقاتكم وأرقام جلوسكم وسنوفر لكم النتيجة على الفور.

أعلن الدكتور طارق شوقى منذ قليل عن أسماء الطلبة المتفوقين في نتيجة الدبلومات الفنية 2019، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المتفوقين في كافة المحافظات بجميع الأقسام “الزراعي، التجاري، الصناعي، الفندقي”، 31 طالبة وطالب حيث بلغ عدد الطالبات المتفوقات 24 طالبة بينما بلغ عدد الطلاب 7 طلاب فقط.

ونحيطكم علماً طلابنا الكرام أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 تم رفعها بشكل رسمي عبر موقع بوابة التعليم الفني، وربما تواجهكم مشكلة في الدخول للموقع بسبب الضغط الشديد على الموقع لذلك حاولوا مرة آخري.