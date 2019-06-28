ساعات وتعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر موقع بوابة التعليم الفني، من رابط نتيجة شهادة دبلوم فني صناعي و زراعي و تجاري الدور الأول natega fany emis gov eg على موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية، البوابة المصرية للتعليم الفني من خدمات بوابة مركز المعلومات، وسيعلن عن موعد عقد المؤتمر الصحفي في ديوان وزارة التربية والتعليم، لاعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني للشعب الثلاثة الصناعي والزراعة ودبلوم التجارة برقك الجلوس .

وزارة التربية والتعليم ومن خلال خدماتها الفنية للتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، كانت قد نوهت عبر البوابة المصرية للتعليم الفني، لانتهاء 23 كنترول لتصحيح إجابات طلاب وطلابات الشهادات الفنية نظام الثلاث أو الخمس سنوات، أيضا انتهاء عمليات المراجعة والرصد وحصر أسماء أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وتم تحديد الأسبوع الجاري للإعلان عن ظهور نتيجة شهادة الدبلوم الفني لصناعي والزراعي والتجارة.

متى نتيجة الدبلومات 2019

ترجح العديد من المصادر اعتماد وظهور نتيجة الدبلومات الفني قبل يوم الإثنين المقبل، بعد أن يتم عرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونسب النجاح في نتيجة الدور الأول بجانب بيان تفصيلي حول نتيجة دبلوم الفني الصناعي، ونتيجة الدبلوم الفني التجاري، و شهادة دبلوم الزراعة بجانب نتائج التعليم الفندقي للدارسي بنظام 3 أو 5 سنوات.

موقع نتيجة الدبلوم الفني

انتظروا تفعيل وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 والاستعلام عن نتائج الطلاب بنين وبنات برقم الجلوس.