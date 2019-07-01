“natega.fany.emis.gov.eg” برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019

أعتمد وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019، نتيجة شهادة إتمام الدبلومات الفنية ” زراعي -صناعي -تجاري -فندقي ” للعام الدراسي 2018/ 2019،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة القاهرة، وإعلان أسماء الأوائل في جميع التخصصات علي مستوي الجمهورية.

أعتمد وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019، نتيجة شهادة إتمام الدبلومات الفنية ” زراعي -صناعي -تجاري -فندقي ” للعام الدراسي 2018/ 2019،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة القاهرة، وإعلان أسماء الأوائل في جميع التخصصات علي مستوي الجمهورية.

وعاش الألاف من الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام الدبلومات الفنية ، خلال الأيام الماضية حالة من القلق والترقب لإعلان نتائج إتمام شهادة الدبلومات الفنية بعد الإنتهاء من أداء الامتحانات خلال الشهر الماضي وأعمال التصيحيح لأوراق الأجابات في جميع كنترولات الدبلومات الفنية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

وعاش الألاف من الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام الدبلومات الفنية ، خلال الأيام الماضية حالة من القلق والترقب لإعلان نتائج إتمام شهادة الدبلومات الفنية بعد الإنتهاء من أداء الامتحانات خلال الشهر الماضي وأعمال التصيحيح لأوراق الأجابات في جميع كنترولات الدبلومات الفنية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

كيفية الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019:

وحددت الوزارة عدة خطوات يمكن من خلالها الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، عن طريق الدخول الي بوابة مركز المعلومات ، وفقا للخطوات التالية :

2- إختيار الشعبة / التخصص .

3- إدخال رقم الجلوس .

4- عرض النتيجة.

ويتقدم موقع كلمة دوت أروج باجمل التهاني القلبية، للطلاب الناجحين في مرحلة اتمام الشهادة العامة للدبلومات الفنية 2019 الدور الأول عقب إعتماد وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي نتائج الدبلومات الفنية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة اليوم الإثنين .