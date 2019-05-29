رابط نتيجة الإعدادية الدقهلية natiga edudk برقم الجلوس واسم الطالب موقع مديرية التربية والتعليم

اعتمدت نتيجة الإعدادية الدقهلية natiga edudk ويمكن الاستعلام من الموقع الرسمي لنتائج الدقهلية أو رابط موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس، حيث تجرى رفع نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2019، وبجانب رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية سنضع لكم ما يتوافر من روابط لاستعلام برقم الجلوس نتائج طلاب إعدادية الدقهلية، وسنرفق كذلك كشف أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الاول والتي ظهرت منذ قليل.

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 88.6%، وجاءت نسبة النجاح للبنات في نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 91.1% متفوقة على نسبة النجاح بين الطلاب البنين والتي بلغت 86.1%، وهناء المحافظ الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، خاصة مسئولي مديرة التربية والتعليم، نتيجة المجهودات التي بذلت لسرعة إنهاء أعمال التصحيح وخروج النتائج بهذه الصورة المشرفة، فيما وجه المحافظ التهنئة للطلاب المتفوقين أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وطالب بضرورة إعلان النتائج عبر رابط نتيجة الإعدادية الدقهلية natiga edudk وتسهيل حصول الطلاب على نتائجهم.

رابط نتيجة الإعدادية الدقهلية natiga edudk

أعلن الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المتقدمين الى امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الاعدادية قد بلغ 100676 طالب وطالبة وحصر منهم 99116 طالب وطالبة، وجاء عدد الطلاب الناجحين 87841 طالب وطالبة، فيما كانت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 95.7%، وستعلن نتائج الطلاب عبر موقع النتائج الرسمي بالدقهلية من موقع مديرية التربية والتعليم.

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الدقهلية من بوابة النتائج الرسمي، على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية natiga edudk، ويمكنكم زيارة الرابط المرفق لحين توافر المزيد من الموقع للاستعلام برقم الجلوس.