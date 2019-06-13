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LMS Natiga نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 دور مايو ونجاح جميع الطلاب

كتب ندى فهدفي آخر تحديث
LMS Natiga نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 دور مايو ونجاح جميع الطلاب
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019

أعلن موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال الدرجات في مختلف المواد متبوعة بإرشادات ونصائح تُمكّنُك مِن استيعاب المقرر الدراسي خلال العامين المقبولين وفقًا لمنظومة الثانوية العامة الجديدة، على أن يتم إعلان مؤشرات النتيجة الفعلية خلال المؤتمر الصحفي برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الدكتور طارق شوقي والذي يترقبه كافة الطلاب.

فيما أشار مصدر مسؤول، أن كافة طلاب الصف الأول الثانوي ناجحون وينتقلون للصف الثاني الثانوي باستثناء الطلاب الذين لم يحضروا الامتحانات، يأتي ذلك في إطار قيام الوزارة ببث الطمأنينة في نفوس الطلاب، بعد حالة القلق التي بدت عليهم عقب المشاكل الفنية التي تعرضوا لها على مدار العام الدراسي.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019

ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم دور مايو على بوابة LMS Natiga المخصصة لعرض نتائج الامتحانات، الأحد من الأسبوع المقبل، لحين الانتهاء من أعمال النتيجة النهائية، وفقًا للتصريحات فإن نسب النجاح عالية للغاية.

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عن الكاتب

ندى فهد

ندى فهد من القاهرة أعمل محررة في موقع كلمة دوت أورج، أهوى قراءة القصص الخيالية، أُفضّل الكتابة عن أخبار مصر وأخبار التعليم.

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