LMS Natiga نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 دور مايو ونجاح جميع الطلاب

أعلن موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال الدرجات في مختلف المواد متبوعة بإرشادات ونصائح تُمكّنُك مِن استيعاب المقرر الدراسي خلال العامين المقبولين وفقًا لمنظومة الثانوية العامة الجديدة، على أن يتم إعلان مؤشرات النتيجة الفعلية خلال المؤتمر الصحفي برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الدكتور طارق شوقي والذي يترقبه كافة الطلاب.

فيما أشار مصدر مسؤول، أن كافة طلاب الصف الأول الثانوي ناجحون وينتقلون للصف الثاني الثانوي باستثناء الطلاب الذين لم يحضروا الامتحانات، يأتي ذلك في إطار قيام الوزارة ببث الطمأنينة في نفوس الطلاب، بعد حالة القلق التي بدت عليهم عقب المشاكل الفنية التي تعرضوا لها على مدار العام الدراسي.

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019

ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم دور مايو على بوابة LMS Natiga المخصصة لعرض نتائج الامتحانات، الأحد من الأسبوع المقبل، لحين الانتهاء من أعمال النتيجة النهائية، وفقًا للتصريحات فإن نسب النجاح عالية للغاية.

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