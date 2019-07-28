“Now” نتيجة تنسيق المرحلة الأولي و أماكن شاغرة بالهندسة للمرحلة الثانية

الآن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي اليوم بعد إعلن وزير التعليم العالي “عبد الغفار” في المؤتمر الصحفي عن نتيجة التنسيق،ولعل أكثر الأسئلة التي تم تداولها عبر الإنترنت متي تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات 2019 و توقعات “tansik”،وقد إنتشرت العديد من الإشاعات عن إرتفاع نسبة الطب عن العام الماضي والذي قد يصل إلى 99%،لكن ظهرت النتيجة و كانت نسبة القبول بكلية الطب البشري 98.4%،طب أسنان 98.29%،علاج طبيعي 97.68%،ألسن 95.49%،إقتصاد و علوم سياسية 96.34%،هندسة 95.2%.

متي يبداء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب العلمي و الأدبي

وقد “خالد عبد الغفار” موعد تنسيق المرحلة الثانية بالمؤتمر الصحفي بأن المرحلة الثانية سوف تبداء بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل بحد أدني للشعبة العلمية (رياضة-علوم) بمجموع 78.05%،و الشعبة الأدبية 68.05%،يذكر بأن وزارة التعليم العالي قد قد أعلنت عن وجود أماكن شاغرة بالهندسة للمرحلة الثانية لطلاب علمي رياضيات فقط،و الذي جاء هذا الخبر فرحة لشعبة علمي رياضيات بعد أن فقدوا الأمل في الإلتحاق بكليات الهندسة.

إنتهاء مكاتب التنسيق من المرحلة الأولي و الإستعداد للمرحلة الثانية

و أغلقت بوابة الحكومة المصرية للتنسيق وذلك بعد إنتهاء طلاب المرحلة الأولي من تسجيل الرغبات،و قد قررت مد فترة تسجيل رغبات المرحلة الأولي حتي يستطيع الطلاب التسجيل إن فاتهم،و قد جاء هذا القرر في مصلحة الطلاب حتي لا يشتكي أحد من ضيق الوقت،يذكر بأن وزارة التعليم العالي قد وضعت النسب للتسجيل بالمرحلة الأولي و التي بلغت 97.07% علمي علوم،95% شعبة علمي رياضية،80% لقسم الأدبي.

الإستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي بالأسم و الرقم السري

بعد ظهور تنسيق المرحلة الأولي،يمكن للطلاب الدخول إلي رابط “بوابة الحكومة المصرية” و الإطلاع علي الكليات و الجامعات التي تم ترشيحها،وذلك بالأسم و الرقم السري فقط،وقد حذرت وزارة التعليم العالي و الجهات المعنية بعدم إعطاء الرقم السري الخاص بالطالب للأشخاص غير الموثوق منهم حتي لا يقع الطالب في مشاكل،و يتم تسجيل الرغبات عبر مكاتب التنسيق،الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر،لكن يفضل التسجيل بالمكاتب.