موعد كيفية الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 للنظام الجديد والقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوابة الخدمات الإلكترونية ومن خدمات بنك المعرفة LMS، بعد تطبيق التعديلات على نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية وبالتحديث ” أولى ثانوي عام نظام التابلت”، والتي من شانها العمل على علاج العديد من المشكلات المتزامنة، والتي تسببت في جعل الثانوية العامة بمثابة حمل ثقيل يرهق العديد والعديد من الأسر المصرية، وها نحن بصدد الاستعلام عن نتائج الطلاب للصف الأول الثانوي في أولي تجارب تطبيق النظام الجديد للدراسة، والتي تحظى باهتمام كبير على كافة مسئولي التعليم وعلى رأسهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نقل موقع اليوم السابع عن مصادر تعليمية، أن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 قد اقتربت، عقب انتهاء اعمال التصحيح، والبدء في تقدير الدرجات، وقالت تلك المصادر أن نتيجة أولى ثانوي 2019 ستكون برقم الجلوس واسم الطالب عبر خدمات موقع البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسنرفق لكم روابط بنك المعرفة وبوابة الثانوية العامة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة لمتابعة ما قد يفعل خلال الساعات المقبلة من رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن تقديرات أو درجات النظام الجديد من التعليم المطبق على طلاب الثانوية العامة لنظام الدراسة باستخدام التابلت.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أشرنا بعالية لكون موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي هو الموقع الأساسي للحصول على نتائج طلاب الصف الأول والثانوي، وقد يتم توفير طرق بديلة للحصول على النتائج، منها إرسال كشوف الدرجات أو التقديرات على البريد الإلكتروني الخاص بحساب الطالب من خلال التابلت، عبر موقع وزارة التربية والتعليم خدمات نظام LMS، وهي من الطرق المرجح تفعيلها بقوة لتعميم خدمات المنظومة الإلكترونية للتعليم.

وزير التعليم الدكتور طارق شوقي أشاؤ في تصريحا سابقة لقيام طلاب الصف الأول الثانوي البالغ عددهم حوالي 600 ألف طالب وطالبة بأداء الامتحانات في 10 مواد بجميع المحافظات، وان عملية التصحيح تتم بشكل إلكتروني وهو ما يضمن العدالة بين الطلاب، حيث تتم عملية التصحيح عن طريق مرور 20 سؤال على 20 مدرس لإتمام عملية التصحيح.

موقع وزارة التربية والتعليم

نرفق رابط موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية، بجانب موقع بنك المعرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس واسم الطالب، وفق المعلومات المتداولة لحين صدور بيان رسمي عن الوزارة، يوضح كيفية الحصول على نتيجة أولى ثانوي عام للنظام الإلكتروني، وأكدت التربية والتعليم أن نظام التعليم الجديد يسعى لوضع الأجيال القادمة على مسار تعليمي صحيح، بعداً عن طرق الحفظ والتلقين لتحقيق النتائج المرجوة من تفعيل منظومة تعليم جيدة تعكس المستوى الحقيق للطالب، وتساعده على اكتشاف قدراته وتنميتها، ويحظى النظائم بدعن قوي من القيادة السياسة والتي وضعت على عاتقها اتخاذ خطوات جادة وملموسة نحو إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر.

طريقة عرض نتيجة الصف الأول الثانوي

الدكتور طارق شوقي أشار في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب لشكل عرض نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، حيث تحدث الوزي عن تسليم الطالب ورقة بها نتيجته ونتائج الطلاب زملائه، بهدف تعريف الطالب ترتيبه وتوصيات حول كيفية تحسين طريقة التعامل مع كل مادة، وناشد أولياء الأمور بضرورة الإطلاع على شكل النتيجة وتوصية أبنائهم بضرورة تنفيذ ما جاء بها من توصيات ونصائح.

موعد وكيفية ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019

أفادت جريدة الوطن في تصريحات مصادر تعليمية نشرت مساء اليوم السبت 15-6-2019، إلى أن نتيجة الصف الأول الثاني سترسل للطلاب عن طريق التابلت، ويمكن للطالب الدخول بالكود الخاص به على جهاز التابلت، والذي كان يستخدم خلال تأدية الامتحانات، وسترسل الوزارة نسخة ورقية من النتيجة للمدارس، كي تمكن الطلاب من مراجعتها حال وجود أي مشكلات، وحول موعد ظهور النتيجة، فقد تم تحديد اليومين المقبلين بعد انتهاء عمليات التصحيح الإلكترونية.

تحديث: أشار موقع “مصراوي” في تصريحات نسبها إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طار شوقي ، إلى موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019، والتي ستعلن مطلع الأسبوع القادم عبر مؤتمر صحفي سيعقد لتوضيح كافة النصب والإحصائيات التي تحققت في نتائج الطلاب الممتحنين ورقيا او إلكترونياً، وستعلن نتائج جميع الطلاب في نفس الوقت.