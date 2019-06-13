onec.dz| نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2019 في الجزائر “نتائج السانكيام” رابط نتائج السنة الخامسة ابتدائي

نتابع معكم تفاصيل نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2019 في الجزائر والتي تعرف باسم نتائج السانكيام 2019 في جميع المحافظات، وقد قام 812655 طالب وطالبة بآداء امتحانات الابتدائي في الجزائر لهذه الدورة، وتظهر قريبا نتائج السنة الخامسة ابتدائي cinq.onec.dz رسميا عبر المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج السانكيام الجزائر، ويتم التوجه إلي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لمعرفة نتائج الطلاب في الجزائر الشقيقة، وأكدت وزارة التعليم أن جميع الطلاب يمكنكم استعلام نتائج شهادة التعليم الابتدائي الجزائر برقم التسجيل فقط، و سنتابع معكم المزيد حول نقاط شهادة اتمام التعليم الابتدائي 2019.

نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2019

ستظهر قريبا نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2019 علي المواقع الإلكترونية المخصصة من أجل استعلام نتائج شهادة التعليم الابتدائي الجزائر برقم التسجيل عبر الروابط المباشرة، وستظهر نتائج السانكيام خلال الأيام القليلة القادمة، تابعونا في هذه المقالة لمعرفة موعد ظهورها.

نتائج السانكيام 2019

يترقب الطلاب وأهلهم الحصول علي نتائج السانكيام 2019 فقد انتهوا بالفعل منذ مدة من أداء الامتحانات التحريرية لشهادة التعليم الابتدائي دورة ماي 2019، ويتم الإعلان عن نتائج السانكيام 2019 دورة ماي اليوم الخميس 13 يونيو جوان 2019.

نتائج السنة الخامسة ابتدائي cinq.onec.dz

قام الطلاب بالفعل بآداء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي ماي 2019، وقد اجتاز أكثر 812.655 تلميذ وتلميذة إمتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي،أيام 14 و 15 و16 ماي 2019، بالمواد الدراسية المقررة عليهم، والآن يترقبون لإعلان نتائج السنة الخامسة ابتدائي cinq.onec.dz

كيفية استعلام نتائج شهادة التعليم الابتدائي الجزائر برقم التسجيل

الدخول على رابط الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات

إدخال اسم المستخدم و الرقم السري.

الضغط على كلمة استظهار النتيجة

نتائج السانكيام دورة 2019

ستظهر نتائج السانكيام دورة 2019 اليوم 13 جوان في جميع الولايات دفعة واحدة ويمكنكم الاستعلام عن نتائج السانكيام دورة 2019 في ولايات: