resultats bac 2019 | هنا رابط استعلام نتائج البكالوريا تونس 2019 بالرقم القومى عبر education.gov.tn

يترقب طلاب وطالبات البكالوريا بتونس نتائج اختباراتهم، والتى من الممكن أن تعلن خلال الساعات القادمة وذلك عقب انتهاء جميع الطلاب من أداء امتحاناتهم فى جميع موادهم الدراسية، وتجرى الآن عملية رصد النتائج بلجان الرصد والمراقبة بالكنترولات العامة، وبعدها سيتم إعلان نتائج البكالوريا تونس 2019 خلال مؤتمر صحفى؛ ليتمكن بعد طلابنا من الدخول لرابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال وزارة التربية والتعليم التونسية.

نتائج البكالوريا تونس 2019

قال السيد حاتم بن سالم، وزير التربية والتعليم التونسي، أن نتائج البكالوريا في تونس 2019 ستظهر قريبًا، حيث سيتم الإعلان عن كشوف نتائج الناجحين باختبارات البكالوريا وذلك بجميع الولايات التونسية، كما وفرت وزارة التربية التونسية عدة طرق يتمكن من خلالها الطالب من معرفة نتيجته، وذلك من خلال التالى:

إرسال رسالة نصية من الجوال عبر الرقم «85005»، ومدون بالرسالة “رقم التسجيل (نجمة *) رقم بطاقة التعريف الوطنية”، وينتظر الطالب دقائق قليلة وسيتم الرد عليه برسالة مدون بها نتيجته. الحصول على نتائج البكالوريا 2019 من خلال موقع وزارة التربية الوطنية.

وفى حالة الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية الوطنية، عليك اجراء الخطوات التالية لإستخراجها بشكل صحيح: قم بإدخال الإسم، وبعدها أدخل الرقم القومى. حدد الولاية التونسية التي تتبعها. اضغط على زر «عرض النتيجة»، وبعدها ستجد كافة بياناتك ومدون أسفلها حالتك والمجموع.

نتائج البكالوريا تونس 2019

وكانت وزارة التربية والتعليم التونسية قد انتهت من كافة أعمال تصحيح كراسات الإمتحانات، ويجرى الآن عملية رصدها تمهيدًا لاعتمادها وإعلانها رسميًا.

ونترقب معكم نتائج البكالوريا تونس 2019 الدور الأول، وحتى الآن إعلانها بشكل رسمى يمكنكم متابعة موقعنا “كلمة دوت أورج” أولًا بأول لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات وايضًا رابط الدخول للنتيجة فور اعتمادها والإعلان عنها.