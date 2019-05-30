برقم الجلوس والاسم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية شهادة الصف الثالث الإعدادي

ظهرت برقم الجلوس والاسم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني، بعد اعتماد شهادة الصف الثالث الإعدادي دور مايو 2019 وإعلان مديرية التربية والتعليم رابط نتائج الطلاب محافظة القليوبية بالاسم ورقم جلوس الطالب، لحين رفع النتيجة على سرفر مديرية التربية والتعلم والاستعلام برقم الجلوس، وقد يعاني بعض أولياء الامور في الاستعلام عن درجات الشهادة الإعدادية بالقليوبية ومعرفة المجموع الكلي للدرجات، ولذا سنوفر لكم تلك الخدمة عبر مساعدتكم في الحصول على النتيجة بكافة تفاصيلها، بجانب التعرف على قائم الشرف للطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة.

موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية results-qalubiaedu أشار لتحميل النتيجة على موقع المديرية، قدم في الوقت نفسة ملق يشمل نتائج الطلاب محافظة القليوبية للبحث بالاسم ورقم الجلوس، وسنضع لكم ما توافر من روابط حتى الآن لحين التمكن من إضافة رابط الاستعلام برقم الجلوس فقط، حيث يمكن استعلام درجات الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس والاسم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية والتعرف على المجموع الكلي للطالب أو ترك رقم جلوسك بالتعليقات وسنوفر لكم النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تم بديوان عام المحافظة عقب إفطار اليوم الخميس الموافق 25 رمضان 30 مايو 2019، وكانت التقديرات تشير ليوم السبت المقبل،لكن أكدت مديرية التربية والتعليم انتهاء كنترول الإعدادية بالقليوبية من كافة أعمال التصحيح والمراجعة لنتائج الطلاب والرصد، واعتماد نتيجة الصف الثالث الليلة وهو ما حدث بالفعل.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية كان لهم نصيب كبير من المساحة الإعلامية التي استحوذت على بيان مديرية التربية والتعليم، حيث ضمت لوحة الشرف أسماء الطلاب والطالبات العشرة الأوائل على مستوى مراكز ومدن محافظة القليوبية، ويمكن التعرف عليهن من الصورة المرفقة.

احتلت الطالبات المركز العشرة الأولى في ترتيب المجموع والسن، بحصولهن على المجمع الكامل في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بمجموع 280/280 درجة.

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نضع لكم الروابط التي تعمل حالياً للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الأول برقم الجلوس واسم الطالب لحين توفير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية موقع النتائج برقم الجلوس فقط.

نتيجة الإعدادية القليوبية

رابط اخر للاستعلام

اترك رقم جلوسك بالتعليقات في حالة عدم التمكن من الحصول على النتيجة، ويجب ترك الاسم واسم الإدارة التعليمية التي تتبعها.