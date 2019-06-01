نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 برقم الجلوس الترم الثانى sharkia gov

ترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عبر البوابة الإلكترونية لمحفظة الشرقية ى sharkia gov بالاسم ورقم الجلوس، حيث من المرجح وبشدة اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية اليوم السبت، وستعلن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أسماء أوائل الطلاب في 20 غدارة تعليمية على مستوى المحافظة، فور اعتماد محافظ الشرقية نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني الدور الأول بمشيئة الله.

ينتظر ألاف الطلاب أولياء الأمور قيام تعليم الشرقية بنشر خبر اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني، لتنتهي حالة المعاناة جراء الانتظار والبحث بين الصفحات الإلكترونية عن خبر يفيد بموعد ظهور النتيجة، وبين شائعات البعض، وصدف الآخرين تزداد الحيرة والمعاناة للطلاب وأسرهم، وقد اقترب بالفعل موعد اعتماد النتيجة حيث ننتظر خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت، اعتماد المحافظ نتائج طلاب الشرقية في الصف الثالث الإعدادي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

أفادت مصادر بان كنترول الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية قد أنها معظم عمليات الرصد والمراجعة، ونظرا لكبر مساحة المحافظة وعدد الطلاب، ومع التشديد على مراعاة عوامل الدقة والحظر في رصد الدرجات، فقد طالت فترة التدقيق بعض الشيء للتأكد من سلامة النتائج حين اعتمادها، من المرجح أن يعتمد محافظ الشرقية النتيجة اليوم السبت 16-2019.

موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

من المؤكد أن موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية ستوفر نتائج الطلاب عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، وقد تتاح النتائج بالاسم و رقم الجلوس، أو رقم الجلوس فقط.