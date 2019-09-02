موقع نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik egypt gov eg وتوقعات الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد العليا

أعزاؤنا قراء موقع كلمة نقدم لكم موقع نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية2019 جميع الأقسام، ونعرض لكم توقعات الحد الأدنى للكليات والمعاهد حسب تنسيق 2018 والمنشور على بوابة الحكومة المصرية، وحتى الآن لا زالت الفرصة متاحة لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2019، وذلك حتى الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء 4 سبتمبر القادم بالنسبة لجميع الأقسام، زراعي وصناعي وتجاري وفندقي نظام 3 سنوات و5 سنوات في جميع محافظات مصر، ونعرض من خلال مقالنا الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد تنسيق الدبلومات الفنية 2018، وعلى أساس ذلك وبعد الاطلاع على تنسيق العام الماضي عليكم اختيار الرغبات المناسبة، فالتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني ليست عملية صعبة إذا تمكنّا من فِهمها، كما يجب على الطالب أن يفهم كيف يتم اختيار الكلية أو المعهد له من جانب مكتب التنسيق بناءً على رغباته، وهو ما نعمل على توضيحه من خلال التقرير التالي، كما نعرض الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات 2019 للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا سواء الحكومية أو الخاصة، فتابعوا معنا السطور التالية.







وقد أدى الطلاب اليوم اختبار القدرات والذي يجب اجتيازه لدخول بعض الكليات والمعاهد، كما أعلن مكتب التنسيق عن قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وأكدت وزارة التعليم العالي على جاهزية معامل الكمبيوتر بالجامعات المصرية لاستقبال الطلاب من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا، وكذلك يمكن للطلبة استخدام الحاسوب الشخصي في تسجيل رغبات تنسيق 2019، فالموقع متاح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، كما يمكن للطلبة التعرف على نتيجة التنسيق من خلال موقع تنسيق الدبلومات الفنية والذي سنعرض لكم الرابط الخاص به.

(التسجيل مفتوح لجميع الشهادات الفنية ماعدا المعاهد الفنية الصحية و المعاهد الفنية للتمريض و المعاهد الفنية المتوسطة للخدمة الاجتماعية)







تنسيق الدبلومات 2019







تنسيق الدبلومات يقتصر القبول فيه على الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية هذا العام، ويعد التنسيق الإلكتروني خدمة مجانية لقبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا، ويتم اختيار الطلبة للالتحاق بالكليات والمعاهد بناءً على عدد من العوامل هي:

المجموع الكلي للطالب.

ترتيب رغبات الطالب.

قواعد التوزيع الجغرافي.

الشروط الخاصة بالكلية أوالمعهد.

اختبار القدرات

تم عقد اختبار القدرات اليوم الخميس 15 أغسطس والذي يجب اجتيازه كشرط لدخول بعض الكليات هي:

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

كليات الفنون التطبيقية.

كليات الفنون الجميلة “عمارة – فنون”.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019

نقدم لكم نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات:

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة القاهرة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الجيزة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة القليوبية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة البحيرة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الدقهلية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الشرقية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة كفر الشيخ.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة القليوبية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة دمياط.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة الغربية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة المنوفية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019محافظة الفيوم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة بني سويف.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة أسوان.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة أسيوط.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة المنيا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 محافظة سوهاج.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019محافظة قنا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية هو يوم السبت 17 أغسطس، وعلى أن يستمر التسجيل حتى السابعة مساءً من يوم 31 أغسطس القادم.

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تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2019

بدأ تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2019 يوم 17 أغسطس بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، ويمكنك تسجيل رغباتك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط تنسيق الدبلومات الفنية www tansik egypt gov eg. اختيار شهادة الثانوية الفنية. كتابة رقم الجلوس باللغة الإنجليزية بشكل صحيح. كتابة الرقم السري المدون على استمارة النجاح الخاصة بالطالب. كتابة الرقم التأكيدي كما يظهر أمامك على الشاشة، ثم اضغط التالي. تظهر لك بيانات الطالب وعليك التأكد من أن بياناتك في تلك الصفحة سليمة ومطابقة لاستمارة النجاح، وفي حال وجود أي مشكلة يمكنك الاتصال على 19468. البدء في تسجيل الرغبات بالضغط على الاختيار بالجامعات والمعاهد الجغرافية. تقوم بتسجيل رغبتك واحدة تلو الأخرى باختيار الجامعة ثم اختيار الكلية أو المعهد الذي ترغب في الانضمام إليه. عليك اختيار الجامعات التي تحمل رمز (أ) أولًا، لأن ذلك الرمز يعني أن الجامعة في منطقتك الجغرافية، ثم تبدأ في اختيار الجامعات التي تحمل الرمز (ب)، كما هو موضح بالصورة التالية. وفي حال لم تفعل ذلك ستظهر لك رسالة مفادها أن هناك خطأ جغرافي، وأن عليك التعديل. ويمكنك استخدام الأسهم للأعلى وللأسفل للتعديل أو الحذف بالضغط على ×. والتعديل متاح طوال فترة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 حتى بعد حفظ الرغبات، فلا داعي للقلق بشأن ذلك.

مكتب التنسيق

أعلن مكتب التنسيق قواعد القبول في تنسيق الدبلومات 2019 والحد الأدنى للقبول في جميع الأقسام على النحو التالي:

التخصص الحد الأدنى الدبلومات الزراعية والصناعية والتجارية نظام 3 سنوات و5 سنوات

المعاهد المتوسطة 60% مساعدي الخدمات الصحية

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض 75% دبلوم السالزيان والدونبسكو 60% دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل 60% مركز التكنولوجيا المتميز 60%

قواعد التوزيع الجغرافي

يتم تقسيم الجامعات في جمهورية مصر العربية إلى مجموعات حسب إدارتك التعليمية، وتعتبر المجموعة “أ” هي المجموعة التي تعبر عن الجامعات الأقرب لك، واختيارها إجباريًا قبل أن تبدأ في اختيار الجامعات التي تحمل رمز “ب”، وبعد أن تقوم بتسجيل الجامعات التي تحمل رمز “ب” في استمارة الرغبات الخاصة بك، يمكنك فقط بعدها أ، تبدأ في إضافة الجامعات التي لها الرمز “ج”.

كما نرغب في أن نطمئنك عزيزي الطالب أنه لا مجال لخطأ في النظام الإلكتروني، فإذا أخطأت في اختيار الجامعاة، سوف ينبهك النظام أنك قد خالفت التوزيع الجغرافي، ومن ثم يمكنك تعديل رغبتك، ويمكنك الإطلاع على جدول التوزيع الجغرافي للمحافظات المصرية، والحصول على المزيد من المعلومات بخصوص التوزيع الجغرافي في تنسيق الدبلومات الفنية 2019.

موقع التنسيق 2019

يوفر التنسيق الإلكتروني عددًا من المزايا للطلبة وألياء أمورهم، والآن تم إلغاء التنسيق الورقي بالكامل، ويمكن لجميع طلبة الدبلومات الفنية الدخول إلى موقع التنسيق والبدء في تسجيل الرغبات، والاستمتاع بعدد من الزايا أهمها:

التيسير على الطلبة وأولياء أمورهم بتسجيل رغبات طلبة الدبلومات الفنية من أي مكان سواء الحاسوب الشخصي أو أي جهاز كمبيوتر آخر. ضمان أقصى درجات العدالة وتوزيع الطلاب بشكل ملائم لمقر سكنهم. إمكانية التعرف على النتيجة والحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع tansik egypt gov eg وطباعة استمارة الترشيح دون الحاجة إلى الانتقال من مكان إلى آخر.

الكليات المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية

كلية التجارة.

كلية التربية.

كلية الفنون الجميلة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية السياحة والفنادق.

الخدمة الاجتماعية.

الكليات والجامعات التكنولوجية في تنسيق الدبلومات 2019

كشف رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا عن الكليات والجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، والتي تم إدراجها من قبل مكتب التنسيق:

الكلية الجامعة العنوان الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية القاهرة الجديدة – التجمع الخامس – شارع التسعين الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا) محافظة المنوفية – قويسنا – المنطقة الصناعية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بنبي سويف التكنولوجية بني سويف

وللمزيد عن قواعد قبول الطلبة في الكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات 2019، يمكنكم مطالعة المعلومات الورادة على موقع مكتب التنسيق دليل القبول في الكليات والمعاهد، ومن خلال التقرير التالي نتابع معكم تنسيق الدبلومات الفنية جميع الأقسام صناعي زراعي تجاري فندقي وتمريض، وفي حال كان لديك أي استفسار لا تتردد في ترك سؤالك وسنجيب عليك في أقرب فرصة، كما يمكنك التواصل مع مكتب تنسيق الدبلومات الفنية على الخط الساخن 19468.