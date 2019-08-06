“Tansik result” المرحلة الثانية و الحد الأدني للقبول بالكليات

أعلنت “وزارة التعليم العالي” عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية و الحد الأدني للقبول بالكليات و الجامعات و المعاهد الحكومية،وقد جاء تنسيق كليات الهندسة،وحاسبات و معلومات أقل من المرحلة الأولي بنصف بالمئة أو واحد ونصف بالمئة،وقد أوضحت مكاتب التنسيق بأن المرحلة الثانية تعتبر أكبر عملية تسجيل رغبات على مستوي الثانوية العامة على مدار الأعوام السابقة،حيث بلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا الرغبات 229 ألف من عدد 230 ألف المقرر إلتحاقهم بجامعات و كليات المرحلة الثانية ويمكنكم الإطلاع على لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للإلتحاق بالجامعات عبر رابط الحكومة المصرية للتنسيق 2019.

نتيجة تنسيق كليات الهندسة،حاسبات و معلومات،فنون تطبيقية،تمريض و عمارة

ويقدم لكم موقع “كلمة” تفاصيل عن المرحلة الثانية وقد بلغ الحد الأدني للتنسيق بالمرحلة الثانية بكليات الهندسة 94.02%،ووصل الحد الأدني لحاسبات و معلومات 90.73%،فنون جميلة و عمارة 90.12%،فنون تطبيقية 93.17%،والجدير بالذكر بأن وزارة التعليم العالي و مكاتب التنسيق قد حددت الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية للقسمين (العلمي-الأدبي) فقد بلغت النسبة المئوية المقررة للتسجيل 78.05% للقسم العلمي و 68.05% للأدبي،وبداء الطلاب تسجيل الرغبات علي موقع “الحكومة المصرية للتنسيق” يوم 31-7-2019 الموافق يوم الأحد و أغلق موقع التسجيل يوم 4-8-2019 الموافق يوم الأربعاء الماضي،وقد ظهرت نتيجة المرحلة الأولى ويمكن قراءة هذه المقالة “Now” نتيجة تنسيق المرحلة الأولى و أماكن شاغرة بالهندسة للمرحلة الثانية و التي ستوضح تنسيق المرحلة الأولى.

طريقة الحصول علي نتيجة المرحلة الثانية بالتنسيق عبر “بوابة الحكومة المصرية” tansik.egypt.gov.eg.

يتم الدخول إلى بوابة الحكومة المصرية للتنسيق .

. تظهر صفحة بها خانتين يطلب إدخال رقم الجلوس و الرقم السري .

. تنتظر ثواني و تظهر لك الكلية أو المعهد المتاح الذي يمكنك الإلتحاق به و يعتبر هذا قبول مبدئ.

يذكر بأن وزارة التعليم العالي قد فتح التقديم للتظلمات للإطلاع علي الأوراق وهذه مقاله أخري رابط نتيجة تظلمات الشهادة الثانوية 2019 برقم الجلوس عبر الينك الرسمي “لوزارة التربية و التعليم”،حيث حصل العديد من الطلاب علي درجات بالمواد تتراوح بين درجة و ثلاث درجات.