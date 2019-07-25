نترقب الاعلان عن نتائج التوجيهي 2019 في الاردن برقم الجلوس الخاص بالطلاب والتي سوف يتم الاعلان عنها خلال الايام القادمة، وينتظر الطلاب اعلان نتيجة الثانوية العامة الاردنية بعد ان انتهت الامتحانات الخاصة بهم في بداية شهر يونيو الجاري، ويريد الطلاب معرفة النتيجة والاطمئنان على درجاتهم للانتقال إلى المرحلة الجامعية، ونعلن لكم موعد الاعلان عن النتائج بالاضافة إلى متابعة كافة الاخبار والتفاصيل المتعلقة بالنتيجة والتعليم بالاردن.

نتائج التوجيهي 2019 في الاردن

واعلنت وزارة التربية الاردنية بان هناك أكثر من 145 ألف طالب وطالبة بجميع المدن الاردنية قاموا باداء الامتحانات خلال العام الدراسي الذي انتهى بفرعيه العلمي والادبي، حيث يلتحق عدد 49929 بالفرع العلمي وعدد 67688طالب بالفرع الادبي، كما اضافت الوزارة بانها قامت بالاشراف على عملية التصحيح للتأكد بانها تسير بكل دقة وشفافية وعدل بين جميع الطلاب مؤكدين ان كل طالب سوف يحصل على حقه الكامل، حيث شارك في عملية التصحيح 16500 معلم ومعلمة بجميع المدارس الثانوية الاردنية.

ولكي يتم الحصول على النتيجة بعد ان يتم الاعلان عنها يجب الدخول على موقع توجيهي الالكتروني والذي اعدته الوزارة لعرض نتائج الطلاب ثم كتابة رقم الجلوس الخاص به ثم كتابة الارقام الظاهرة على الشاشة والضغط على “عرض النتائج” وسيتم على الفور استظهار نتيجته في جميع المواد التي قام بدراستها والامتحان بها بالاضافة إلى مجموعه الكلي والذي يؤهله إلى اكمال الدراسة بمرحلة التعليم الجامعي، والذي سيتم الاعلان عنها في اقرب وقت بعد ان تقوم الوزارة باعتماد النتيجة بشكل رسمي.

ومازال الطلاب يترقبون اعلان النتائج منذ ان انتهت الامتحانات الخاصة بهم، حيث تأخر الاعلان عن النتيجة مما اصاب بعض الطلاب واولياء الامور بقلق، وسنتابع معكم الاعلان عن نتيجة التوجيهي والتي سوف يتم الاعلان عنها خلال ايام وفقا لما اعلنت عنه الوزارة حيث اعلنت بأن النتائج سوف تكون متاحة في اقرب وقت.

وتقوم وزارة التربية الاردنية بالاعلان عن النتائج من خلال الموقع الالكتروني وذلك لتسهيل عملية الحصول على النتائج لجميع الطلاب بكل سهولة ودون اي معاناة، حيث ستكون النتائج متاحة لجميع المحافظات والمدن الاردنية والتي تنتظر اعلان النتائج.

وستقوم وزارة التربية الاردنية بالاعلان عن نتائج التوجيهي 2019 عبر الموقع الالكتروني الخاص بها عقب المؤتمر الصحفي المقرر عقده صباح اليوم الخميس والذي سيحضره الوزير والقائمين على الامتحانات.