تُعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية، بعد دقائق نتائج التوجيهي 2019 الأردن، لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة، إعلان في جميع أقاليم ومحافظات المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث يتم خلاله إعلان أسماء الأوائل، وايضًا إعلان نتائج التوجيهي 2019 الاردن برقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

نتائج التوجيهي 2019 الأردن

وأكد الدكتور نواف العجارمة، مدير الامتحانات بوزارة التربية والتعليم،أنه تم الإنتهاء من أعمال رصد وتصحيح جزء كبير من أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة “توجيهي” 2019 الدورة الصيفية، وذلك بجميع مراكز التصحيح بجميع المحافظات والتي يصل عددها لـ 89 مركزًا، فيما يصل عدد مصححي أوراق الإجابات لـ 17 ألف مصحح؛ مؤكدًا أن الوزارة ستبدأ خلال مطلع الأسبوع المقبل اتمام اعمال الكنترول بحيث يتم رصد درجات كل طالب ومراجعتها مراجعة دقيقة مما يعود بالنفع لمصلحته.

روابط نتائج التوجيهي 2019 الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع عمان جو

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن نتائج توجيهي 2019 الأردن للدورة الأولى الصيفية رسميًا، وذلك عبر المواقع التالية:

موقع “وزارة التربية والتعليم الأردينة“، حيث تتيح الوزارة لطلابها من خلال هذا الموقع إمكانية الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2019 الأردن برقم الجلوس ، والإطلاع على درجاته بكافة المواد للعام الدراسي 2018/2019.

، والإطلاع على درجاته بكافة المواد للعام الدراسي 2018/2019. موقع “عمان جو“.

موقع “إيديويف“.

نتائج التوجيهي 2019 الأردن

وانتهي الطلاب والطالبات من اداء امتحانات الثانوية العامة “توجيهي” للعام الدراسي 2018/2019 للدورة الأولي الصيفية، منذ أيام، حيث خاص الإمتحانات نحو 160 ألف طالب بجميع الفروع الأكاديمية والمهنية، من بينهم 59282 طالبًا بالدراسة الخاصة، 99927 طالبًا نظامي.

موعد بدء الامتحانات التكميلية بالدورة الثانية للثانوية العامة “توجيهي” 2019 الأردن

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن امتحانات الدورة الثانية التكميلية لعام 2019 بجميع الفروع الدراسية تبدأ يوم 29 يوليو الجاري وتنتهي يوم 8 أغسطس القادم، بحيث تعقد الفترة الأولي للإمتحان في تمام الساعة الـ 10 ص، أما الفترة الثانية فتبدأ في تمام الـ12:30 م.