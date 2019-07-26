نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس والرقم القومي – موقع وزارة التربية والتعليم “tazalom.thanwya.emis.gov.eg”

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموقع الخاص بعرض نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 للطلاب الذين تقدموا بطلبات التظلم واعادة التصحيح، وفي متابعة خاصة لكافة الاخبار التي تهم طلاب الثانوية العامة نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة التظلمات بكل سهولة من خلال استعراض رابط التظلمات الخاص بالثانوية العامة 2019، ويمكنكم الدخول على رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 لمن يرغب بالتنسيق بالمراحل المختلفة والمحددة له وفقاً للدرجات، وكذلك التقديم في أكاديمية الشرطة لخريجي الثانوية دفعة 2019 ودفعه 2018، وخاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 وعلى اثر ذلك نتحدث معكم في هذه المقالة عن تظلمات الثانوية العامة 2019 حيث أصبح من السهل الآن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني والذي نوضحه لكم تفصيلاً.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019

من خلال الدخول على رابط نتيجة التظلمات “tazalom.thanwya.emis.gov.eg” سوف تظهر لكم واجهة الموقع التي توضحها الصورة التالية التالية:

حيث يتطلب منك عزيزي الطالب اختيار الجنسية الخاصة بك، ومن ثم كتابة رقم الجلوس والرقم القومي والضغط على عرض نتيجة التظلم، وعلى ذلك يتم ايضاح الدرجات التي حصلت عليها إن وجدت، ومعرفة النتيجة كاملة، يأتي هذا تسهيلاً وتيسيراً على الطلاب من خلال معرفة نتيجة التظلم الكترونياً وبكل سهولة، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب والحصول على أعلى الدرجات.