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“اليوم” موعد تقديم طلبات القبول الموحد لجامعات الأردن للعام 2019/2020 تعرف على تفاصيل معدلات القبول في الجامعات الأردنية

كتب طارق أبو زينةفي آخر تحديث
“اليوم” موعد تقديم طلبات القبول الموحد لجامعات الأردن للعام 2019/2020 تعرف على تفاصيل معدلات القبول في الجامعات الأردنية

متابعي موقعنا كلمة دوت أورج، في المملكة الأردنية الهاشمية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تنسيق القبول الموحد للجامعات الأردنية، حيث يبحث الآف الطلبة والطالبات الناجحين في الدورة الصيفية لتوجيهي 2019، عن معدلات القبول لجامعات المملكة الحكومية والخاصة، والتي حددتها وحدة التنسيق الموحد الإلكتروني من قبل وزارة التعليم العالي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تستعد غدا من خلال موقع القبول الموحد لاستقبال طلبات القبول لطلاب الأردن الناجحين في توجيهي 2019.

تنسيق الحد الأدنى للقبول بالجامعات الرسمية والخاصة2019/2020

أسم الجامعة الحكوميةالنسبة المئوية للقبول بهاأسم الجامعة الخاصةالنسبة المئوية للقبول بها
كلية الطب البشري85%كلية الصيدلة80%
كلية طب الأسنان85%كلية الهندسة80%
كلية الطب البيطري80%كلية العمارة80%
كلية الهندسة80%كلية الشريعة75%
كلية الصيدلة80%كلية العلوم الطبية المساندة70%
كلية العمارة80%كلية التمريض70%
كلية الشريعة75%كلية علوم التأهيل70%
كلية العلوم الطبيعية70%كلية القانون65%
كلية علوم التأهيل70%باقي التخصصات60%
كلية التمريض70%

تعرف على ألية شراء طلب الالتحاق (القبول الموحد)

  • شراء الطلب عن طريق البريد الأردني.
  • شراء الطلب عن طريق الدفع من خلال قنوات إي فواتيركم.
  • شراء الطلب من خلال بنوك المملكة.
  • شراء الطلب من خلال صفحة حسابك البنكي على الإنترنت.
  • شراء الطلب من مكاتب الصرافة المعتمدة

شروط قبول الطلبة في الجامعات الأردنية في برنامج البكالوريوس

  • أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادله.
  • يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي / الحقل الطبي التقدم للقبول في الجامعات في جميع التخصصات.
  • يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي /الحقل الهندسي التقدم للقبول في الجامعات في جميع التخصصات ما عدا (الطب، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة، العلوم الطبية،علوم التأهيل والتمريض).
  • يسمح للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الفرع العلمي / حقل العلوم البحتية التقدم للقبول في الجامعات في جميع التخصصات ما عدا (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الطبية، علوم التأهيل والتمريض،دكتور صيدلة)
  • يسمح للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية الفرع الأدبي/الشرعي التقديم في الكليات الأتية(الإدآب، اللغات، الصحافة والأعلام، الحقوق، التربية الرياضية، العلوم الإنسانية والاجتماعية،العلوم الإدارية والاقتصادية)

موعد تقديم طلبات القبول الموحد لجامعات الأردن

حددت وزارة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية، موعد تقديم طلبات القبول من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق إبتداً من غدا الأحد 28/7/2019 حتي يوم الأربعاء 31/7/2019

تقديم طلبات القبول لغير الأردنيين

  • التقديم والتسجيل مرة واحدة بالقبول الموحد الأول
  • ضرورة الدخول على الموقع وقراءة كل التخصصات قبل التسجيل.
  • يتم عمل امتحان مفاضلة وذلك لأصحاب المدلات المتساوية لحسم الأمر بينهم.
  • الحصول على الثانوية العامة غير الأردنية ممكن للطلاب إدخال المعدلات المتوقعة لهم في القبول الأول و بعد أن يتم إعلان نتائجهم يقوموا بالتسجيل بأثر رجعي.
  • الذي يقوم بعد الدورة التكميلية لن يستفيد من التخصصات المتعلقة بالأوائل ومكرمة أبناء العشائر ويكون المشمول ضمن الدورة العادية أو التكميلية فقط أبناء القوات المسلحة والمخيمات وزوي الإعاقة.

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عن الكاتب

طارق أبو زينة

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