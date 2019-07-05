www.tansik.egypt.gov.eg القدرات || موعد اختبارات القدرات وخطوات حجز الامتحانات والكليات التي تشترط اختبار ورسوم الامتحان

تتابعون اختبارات القدرات للكليات المصرية لطلاب الثانوية العامة بفرعيها العلمي والادبي، وتفاصيل موعد امتحانات القدرات وتوقيت غلق باب الامتحانات رسميا وجميع الكليات التي تتطلب امتحانات القدرات، وقد تم فتح باب الحجز لآداء الامتحانات بالفعل وذلك عبر www.tansik.egypt.gov.eg القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، فقد أصدر المجلس الأعلي للجامعات بعض الشروط بخصوص القبول في بعض الكليات والتي من ضمنها اجتياز امتحان القبول، وقامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإتاحة التسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق للطلاب لآداء امتحان القدرات.

موعد اختبارات القدرات 2019

تم تحديد موعد اختبارات القدرات بالفعل، حيث تبدأ مواعيد امتحان القدرات من يوم السبت 6 يوليو 2019 وحتي 20 يوليو المقبل وذلك لمدة 15 يوم متواصلين، حيث يبدأ مكتب التنسيق اعماله بعد امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات

كليات التربية الرياضية. تربية فنية بكليات التربية النوعية تربية موسيقية بكليات التربية النوعية شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر). كليات الفنون الجميلة (فنون) كليات الفنون الجميلة (عمارة) . كليات الفنون التطبيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية جامعة المنيا. شعبتي التربية الفنية بكلية (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس. كليات الإعلام بالجامعات الحكومية.

رسوم امتحان القدرات

تم تحديد رسوم امتحان القدرات ليكون 400 جنيه علي كل كلية يتم آداء اختبارات القبول بها، وهي رسوم إدارية تم تحديدها من وزارة التربية والتعليم الفني المصرية.

المزيد من أخبار التعليم

خطوات حجز اختبارات القدرات