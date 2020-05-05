آخر تطورت فيروس كورونا في مصر | محافظة دمياط لم تسجل أية إصابات اليوم الثلاثاء وسجلت شفاء 170 مصاب
مع انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، ومنذ شهور، مما جعل الجميع في حالة رعب شديد من الإصابة بالعدوى، وهو ما جعل الجميع يحاولون بقدر الإمكان اتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، والجدير بالذكر أنه مع الالتزام بتلك الإجراءات يتم تقنين الفيروس والحد من الوباء المستجد، وهذا ما حدث في محافظة دمياط، حيث أعلنت مديرية الصحة في محافظة دمياط أن المحافظة في اليوم الثلاثاء الموافق 5-5-2020 لم تسجل أي من الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا، وهو أمر إيجابي لأول مرة.
محافظة دمياط لم تسجل أية إصابات بفيروس كورونا
- يومياً نتابع جميعً وبشدة إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد ونتابع الإصابات الجديدة، وحالات الشفاء، وحالات الوفاة، والأعداد التي جعلتنا نصاب ببعض من الإحباط، والتي هي في زيادة يوماً بعد يوم.
- إلا أن اليوم ومع تسجيل محافظة دمياط صفر من الإصابات، وإعلانها عدم ظهور أية إصابات عن اليوم الثلاثاء 5 من شهر مايو الجاري، فقد ظهرت لنا بادرة من الأمل، وخاصةً بعد أن أعلنت مديرية الصحة في دمياط بتعافي 170 مواطن مصاب.
- كما أنه على الجانب الآخر؛ فقد شهدت محافظة دمياط استقرار في حالات الإصابة بالفيروس.
- كما أوضح وكيل وزارة الصحة السيد الدكتور “محمد طلحة” أن محافظة دمياط قد شهدت في الأيام الأخيرة انخفاض ملحوظ في عدد مصابي الوباء المستجد، وهذا بالمقارنة بالأسابيع السابقة.
- هذا وقد تعافى 170 من المصابين بالفيروس، وقد تم خروجهم من مستشفيات العزل، وهو ما جعل محافظة دمياط أعلى محافظة في نسب الشفاء على مستوى الجمهورية.
إحصائيات حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة دمياط
- أكد السيد وزير وزارة الصحة الدكتور “محمد طلحة” أن محافظة دمياط شهدت انخفاض في حالات الإصابة في الأسبوع الثامن للوباء المستجد منذ تسجيل أول حالة بالمحافظة، والتي تم تسجيلها في 7 مارس 2020.
- هذا وفي خلال الأسابيع السابقة قد سجلت المحافظة 33 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، وقد أشار “طلحة” أن حالات الوفاة جاءت لهؤلاء كبار السن، وذوي الحالات الصحية المتأخرة، وهؤلاء من يعانون من الأمراض المزمنة.
- هذا وقد أكد “طلحة” أن مستشفيات العزل، ومراكز الحجر الصحي قد سجلت فيها 137 حالة، كما أن فيما بينهم هناك 55 حالة سلبية بعد التحاليل الأول، ولكنهم في انتظار تأكيد التحاليل للمرة الثانية قبل خروجهم من مستشفيات العزل.
- كما أن هناك 100 حالة يتم تلقيهم للعلاج في مركز التعليم المدني في دمياط الجديد وفي المدينة الشبابية في رأس البر، على أيدي مجموعة من أمهر الأطباء والأطقم الطبية الذي يعملون بكل جهد وعلى أكمل وجه.