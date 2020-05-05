آخر تطورت فيروس كورونا في مصر | محافظة دمياط لم تسجل أية إصابات اليوم الثلاثاء وسجلت شفاء 170 مصاب

مع انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، ومنذ شهور، مما جعل الجميع في حالة رعب شديد من الإصابة بالعدوى، وهو ما جعل الجميع يحاولون بقدر الإمكان اتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، والجدير بالذكر أنه مع الالتزام بتلك الإجراءات يتم تقنين الفيروس والحد من الوباء المستجد، وهذا ما حدث في محافظة دمياط، حيث أعلنت مديرية الصحة في محافظة دمياط أن المحافظة في اليوم الثلاثاء الموافق 5-5-2020 لم تسجل أي من الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا، وهو أمر إيجابي لأول مرة.

محافظة دمياط لم تسجل أية إصابات بفيروس كورونا

يومياً نتابع جميعً وبشدة إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد ونتابع الإصابات الجديدة، وحالات الشفاء، وحالات الوفاة، والأعداد التي جعلتنا نصاب ببعض من الإحباط، والتي هي في زيادة يوماً بعد يوم.

إلا أن اليوم ومع تسجيل محافظة دمياط صفر من الإصابات، وإعلانها عدم ظهور أية إصابات عن اليوم الثلاثاء 5 من شهر مايو الجاري، فقد ظهرت لنا بادرة من الأمل، وخاصةً بعد أن أعلنت مديرية الصحة في دمياط بتعافي 170 مواطن مصاب.

كما أنه على الجانب الآخر؛ فقد شهدت محافظة دمياط استقرار في حالات الإصابة بالفيروس.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة السيد الدكتور “محمد طلحة” أن محافظة دمياط قد شهدت في الأيام الأخيرة انخفاض ملحوظ في عدد مصابي الوباء المستجد، وهذا بالمقارنة بالأسابيع السابقة.

هذا وقد تعافى 170 من المصابين بالفيروس، وقد تم خروجهم من مستشفيات العزل، وهو ما جعل محافظة دمياط أعلى محافظة في نسب الشفاء على مستوى الجمهورية.

إحصائيات حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة دمياط