آخر موعد للتسجل عبر موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة.. وكارت ATM مجاناً

قال وزير القوى العاملة ” محمد سعفان” أنه سوف يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة القادمة، وذلك بناء على تعليمات الرئيس ” عبد الفتاح السيسي”، حيث أكد سيادته أنه سوف يتم صرفها بواقع 500 جنيهاً شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتم الصرف لأكثر من مليون و500 عامل، وذلك من يوم الأحد القادم وحتى الخميس الموافق 16 أبريل 2020 الجاري.

كارت ATM لـصرف منحة العمالة الغير منتظمة

وأوضح الوزير أن الصرف سوف يكون من مكاتب البريد والتي سوف يتم تحديدها في الرسالة النصية التي سوف ترسلها وزارة القوى العاملة على الرقم التليفون الشخصي لكل مستحق وبها تاريخ ومكان الصرف وذلك منعاً لمخاطر تعرضهم للزحام حفاظاً على سلامة جميع المواطنين.

كما أكد ” سعفان” سوف يقوم مكتب البريد المختص باستخراج فيزا كارت بريد ” ATM” مجاناً وبدون أي تكاليف مادية والتي يتم صرف بها منحة العمالة الغير منتظمة حيث يستطيع صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل إجمال المبلغ إلى 1500 جنيه.

آخر موعد لتسجيل العمالة الغير منتظمة

وشدد وزير القوى العاملة أنه سوف يتم تسجيل العمالة حتى نهاية اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020، وأنه سوف يتم التدقيق في بيانات العمالة ويمكنك التسجيل من خلال الرابط التالي، حيث يمكن للعامل الدخول على الموقع وملء البيانات الموجودة من أجل الحصول على المنحة من الحكومة المصرية بواقع 1500 جنيه على ثلاث شهور بواقع 500 جنيه كل شهر.