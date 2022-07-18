أبرزها موعد نتيجة الثانوية العامة والتظلمات.. وزير التعليم يعلن 5 قرارات مهمة خلال أيام

يصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 5 قرارات هامة خلال الأسبوع الجاري، سوف يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب تصريحات الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرًا أن من أبرز هذه القرارات الكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021م، والتي تنتهي يوم الخميس 21 يوليو الجاري، بامتحان الأحياء لشعبة العلوم، والاستاتيكا للرياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، فضلًا عن تحديد موعد التظلمات وجدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، ونوضح في تقريرنا التالي تفاصيل القرارات الخمس التي سوف يعلنها شوقي خلال الأيام القليلة القادمة، وموضوعات أخرى ذات صلة .

وزير التعليم يعلن 5 قرارات مهمة

أعلن وزير التعليم المصري، طارق شوقي، أنه سوف يتم الكشف عن 5 قرارات نهاية الأسبوع الجاري، وهي موعد نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022م، وموعد ونظام التظلمات الذي سوف يتاح للطلاب والطالبات لكافة المواد، مضيفًا أنه سوف يتم نشر جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة الذين لم يحالفهم التوفيق في بعض المواد أو الذين قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول بعذر مقبول، مضيفًا أنه سيتم الإعلان ايضًا عن خريطة العام الدراسي الجديد 2023/2022م، وتوضيح كل ما يخص واقعة نشر صورة أسئلة امتحان الفيزياء داخل سيارة، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية مع مرتكب الواقعة والمعاونين له .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

أيام قليلة وينهي طلاب الثانوية العامة، تأدية امتحانات الدور الأول لهذا العام، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 21 يوليو الحالي، وذلك بعد شهر كامل من بدايتها في تاريخ 20 يونيو الماضي، أدى خلالها الطلاب والطالبات الامتحان في كافة المواد المضافة والغير مضافة للمجموع لجميع الشعب، وأصبح الجميع الآن يترقبون ظهور نتيجة الثانوية العامة للدور الأول، والتي سوف يتم الإعلان عن موعدها خلال ساعات من انتهاء امتحانات الدور الأول لهذا العام، ويتسنى للطلاب التعرف على النتيجة من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم .