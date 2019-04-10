أجازات شهر أبريل 2019 وموعد شهر رمضان المبارك

أغلب الناس إن لم يكن جميعهم، يشعرون بالفرحة بمجرد سماع كلمة ” أيام أجازة”، حيث أن مسئوليات الحياة ومشاكلها تجعل الشخص دائما في ضغوط، ولا يجد الوقت الكافي لأخذ قسط من الراحة، أو للجلوس مع أفراد العائلة، أو القيام بزيارة الأقارب، أو الخروج مع الأصدقاء المقربين أو حتى التحدث معهم وقت كافي، لذلك نجد أن جميع الأشخاص تشعر بالفرحة عند وجود أيام بها أجازة.

السيدات والأجازة

أكثر ما تريده المرأة إن كانت متزوجة ولديها أطفال هو أخذ بعض الوقت من الراحة، فالمرأة العاملة تشعر بالتعب الشديد، بسبب المجهود البدني والذهني التي تقوم بها، حيث تذهب للعمل وعندما تعود لمنزلها، تجد أن هناك مهام أخرى يجب أن تقوم بها على أكمل وجه، ومن أهم تلك المهام هي تجهيز الطعام، والجلوس مع الأطفال ومساعدتهم في حل واجباتهم، والكثير والكثير من الأشياء والطلبات التي لا تنتهي.

لذلك تشعر المرأة بالسعادة العارمة عند وجود الأجازات، لكي يخف العبء من على أكتافها ولو بصورة قليلة.

أجازات شهر أبريل 2019

هناك الكثير من الأجازات التي سوف نقابلها في شهر أبريل الجاري، ومن أهم تلك الأجازات ما يلي:

• ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، تبدأ من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2019، وتنتهي في يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2019.

• يوم لعيد تحرير سيناء، وهو الخميس الموافق 25 أبريل 2019.

• الجمعة والسبت وهي الأجازة الأسبوعية.

• يوم لعيد القيامة المجيد، الخاص بالأخوة المسيحيين وهو الأحد الموافق 28 أبريل.

• يوم لشم النسيم، وهو الإثنين الموافق 29 أبريل 2019.

وهذه الأجازات لجميع المصالح الحكومية والمدارس والجامعات، حيث شددت وزارة التربية والتعليم، على عدم إجراء أي امتحانات في شهر أبريل، بسبب تلك الأجازات والأيام التي ستتعطل بها الدراسة، وقامت بالتنبيه على جميع المديريات التعليمية بذلك.

وفور الانتهاء من شهر أبريل 2019، سنجد أجازة أخرى وهي عيد العمال في يوم 1 مايو 2019، وبعدها بعدة أيام تقل عن الأسبوع، سنستقبل شهر رمضان المبارك، أعاده الله على جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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