أجدد رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 1440 كن أول من يرسلها

بعد دعاء يوم عرفات لا بد من تهنئة عيد الأضحى المبارك ففي هذه اللحظات يسعى الناس لصلة الأرحام وزيادة الود والألفة بين قلوبهم وقلوب من يحبون برسائل التهنئة بعيد الأضحى.

وتعد رسائل التهنئة بالعيد أحد الوسائل المشهورة جدًا في الوطن العربي التي حلت مكان الاتصالات الهاتفية إذ أصبحت أيسر على الناس من المكالمات الهاتفية ويستطيع الشخص إرسال الرسالة الواحدة إلى العديد من الأشخاص بضغطة زر.

وقد كتبنا مقال سابق عن تهنئة عيد الأضحى به العديد من الرسائل التي تصلح للعيدين وفي هذا المقال نزيدكم من الشعر بيتًا ببعض رسائل التهنئة الأخرى.

رسائل تهنئة بعيد الأضحى:

بعيد الأضحى بهني الغالي، وأقوله ربنا يجعل كل أيامك أعياد.

عيد الأضحى كله لحم ودم، والفرحة في عيون الناس ما تتلم، ويا رب أكبر فرحة تبقى من نصيب أخويا وحبيبي الشهم.

تذكرتك اليوم في دعاء عرفات ودعيت لك بكل خير وسعادة، فكيف أنسى حبيبًا في القلب محياه وذكره كأنه عبادة.

كل سنة وأنت طيب ولا تنسى أن غدًا هو أفضل أيام العام يوم النحر الأعظم رزقنا الله فيه القبول.

أوعى اللحمة تنسيك إننا أصحاب يا جميل، يعني نصيبي مش كيلو ولا أتنين أنا باجي بنفسي أختار ومتقولش عليا سئيل.

قلبي يهنئكم بالعيد المبارك ويتمنى لكم كل خير وسعادة.

أهنئك بعيد الأضحى المبارك وأذكرك ونفسي ألا ننسى الفقراء من الأضحية فما سبق لله خير مما تناولناه، بارك الله لنا ولك في عرفات وفرحنا بيوم الأضحى العظيم.

سبحان من ألف بين قلوب الحجيج ووحد لباسهم وجعل لنا صيام عرفات تكفيرا عن السيئات عامين كاملين، أرجو من الله أن يتقبل منا صيام عرفة ويسعدنا بالعيد المبارك.

كل عام وأنت سعيد وحياتك بالبهجة مليانة.

يا أحن قلب عرفته في دنيتي بقولك بكل حب كل سنة وأنت عمرى وفرحتى.

رسائل تهنئة للحجاج:

تقبل الله وقوفكم في عرفات وجعل حجكم مباركا وهديكم مقبولا.

يا من حججت بيت الله الحرام لا تنساني من دعائك فإننا أحوج ما نكون للدعاء.