أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2019 مع أرقي بطاقات وكروت المعايدة للعيد

ينتهى شهر رمضان المبارك ويأتى العيد حيث يستقبل المسلمون في الوطن العربي هذه المناسبة السعيدة بفرحة وسعادة كبيرة بين جميع الأقارب والأصدقاء التهاني في عيد الفطر المبارك الرسائل والمسجات للتهنئة، أبعت لأصحابك وحبايبك أجمل رسائل عيد الفطر قبل أى حد بأجدد الرسائل والمسجات وبطاقات المعايدة، لذا سنعرض لكم أرقي وأجمل رسائل عيد الفطر المبارك 2019 يمكن إرسالها للأصدقاء والأهل والأحباب بأجمل العبارات تهنئة بالعيد.

وفي تلك المناسبة السعيدة يتبادل الأقارب الزيارات عقب صلاة العيد ويقوموا بتناول حلويات العيد من كحك وبسكويت وغيرها من الحلويات الشرقية كان جو يملؤه الفرح والسعادة بين الأهل والأقارب والجيران وأيضا فرحة الأطفال في أخذ العيدية من الأهل يقوم جميع الناس بإرسال رسائل تهنئة لبعضهم البعض عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة كالواتس اب والفيس بوك وغيرها.

أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2019

• أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.

• هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

• إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

• سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.

• أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس.

• اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.

• كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.

• هنالك أشياء جميلة في حياتي، فمن المؤكد معرفتي بكم هي واحدة من هذه الأشياء. فليحفظ الله الود بيننا ويجعل الجنة دارنا ويبارك لك بالعيد السعيد. : للشعر محبُّون كُثر، وتُعَدُّ الرسائل الشعرية قريبة إلى القلب وأنيقة وتُعَبِّرُ عن صاحبها، ويُفضل البعض إرسال التهاني من دعوات ومباركة في صياغةٍ متناسقةِ العبارات، مثل:

– أدام الله لكم الأعياد دهورًا وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

أحدث صور بطاقات معايدة لعيد الفطر:

يبحث الكثير ليلة عيد الفطر المبارك عن أجمل كروت المعايدة لكي يهنئ بها من يحب ونحن على أبواب العيد سنطرح عليكم أرقي البطاقات والصور السعيدة التى تثير البهجة والسعادة فى وجه من يراها وكل عام وأنتم بخير.