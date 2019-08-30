أجمل رسائل رأس السنة الهجرية 1441هـ وأحدث صور التهنئة بالمناسبة المباركة

رسائل رأس السنة الهجرية 1441هـ التي أصبحت إحدى الصور والمظاهر السائدة بين المسلمين للتعبير عن الفرحة بحلول العام الهجري الجديد، حيث يحتفل المسلمون في أنحاء الدول الإسلامية في العالم برأس السنة الهجرية، الذي يوافق الأول من محرم حسب التقويم الإسلامي من كل عام، وحسب ما جاء في التوثيق التاريخي تم اعتماد التأريخ الهجري في السنة 17 للهجرة النبوية الشريفة، وأول من اعتمد التأريخ بداية من غرة شهر محرم، الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهن ليصبح فيما بعد ومع مرور الأزمان الأول من محرم هو بداية السنة الهجرية ويحتفل به المسلمون ويتبادلون التهاني والأمنيات بأن تكون السنة الجديدة سنة خير وبركة وأمان، وبهذه المناسبة نتقدم للأمة الإسلامية بالتبريكات وأطيب الأمنيات بأن يعمّ السلم والأمان في كافة دول العالم الإسلامي والعالم أجمع.

رسائل رأس السنة الهجرية

موعد رأس السنة الهجرية 1441هـ

سوف تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر محرم للعام الهجري 1441، اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019 ، عبر لجانها الشرعية والعلمية الموزعة في أنحاء مناطق ومدن الجمهورية، ومن المقرر ان تعلن دار الإفتاء المصرية ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم من عدمه بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة الموافق 29 ذو الحجة 1440هـ ة30 أغسطس 2019، في أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الحسابات الفلكية أثبتت أن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 هو أول أيام السنة الهجرية 1441هـ .

أجمل رسائل رأس السنة الهجرية 1441هـ

بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة والتي تفصلنا عنه ساعات قليلة، قمنا بانتقاء مجموعة من أجمل وأحدث رسائل التهنئة بحلول رأس السنة الهجرية 1441هـ، والتي يمكن ان ترسلوها لأهاليكم وأقربائكم وأصدقائكم عبر تطبيقات التراسل ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة، نتمنى ان تنال إعجابكم:

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر.

أهديك الورد وألوانه، وأرسل جواب أنت عنوانه، وأهنيك بقدوم عام 1441 وأيامه.

كل عام وأنت لربك طائع ولنبيك تابع ولإخوانك نافع ولدينا رافع وللجنة طامع.أعذب تهنئة لأعذب إحساس، يا اللي غلاك ما له قياس، كل عام وأنت أسعد ناس.

أحلى لحظة في حياتي أسمعك تقول كل عام وأنت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.

كل عام .. وأنت لربك طائع.. ولنبيك تابع.. ولاخوانك نافع.. ولدينا رافع.. وللجنه طامع.

لأحلى قمر .. عطر وزهر.. مع كرت.. بقول سنه سعيده يا أغلى البشر.

أعذب تهنئة.. لأعذب إحساس.. ياللي غلاك ماله قياس.. كل عام وإنت أسعد ناس.

كل سنة وصحيفتك أحسن عملا.. وقلبك أكثر صفاء.. ولسانك أكثر رطبا بالدعاء لي.

لا إنس ولا جان.. ولا حتى قارئة الفنجان..سبقوني وقالو لك.. كل عام وأنت بخير.

نصيحة محب.. شوف نفسك هالسنة وحاسبها.. وشوف غلطاتك وعدلها.. وابدأ سنة جديدة.. بنفس حلوة وبريئة.

يا أغلى البشر والأحباب.. سنة جديدة ع الأبواب.. ودمعي والله على حد الأهداب.. قررت أنسى العتاب.. بلا ذنب وبلا أسباب.. وأهديك أحلى المسجات.. وأتمنى منك أسمع الجواب.

حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك.. عسى الله يعوده عليي وعليك.. ويحفظك ويحفظ غاليك.

كل عام والخير دربك وممشاك.. والبسمة دوم ما تفارق شفاك.. وجنة ربي سكناك.

أحدث صور التهنئة برأس السنة الهجرية 1441هـ