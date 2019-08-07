أجمل صور خروف عيد الأضحى المبارك| تعرف على مظاهر الأحتفال بالعيد الكبير

عيد الأضحى المبارك يعد من أهم المناسبات وأعظمها لدى المسلمين في جميع أنحاء البلاد العربية، ويقوم المسلمين بالاستعداد لاستقبال عيد الأضحى ببعض من الطقوس الدينية المهمة جدا ومنها تجهيز الأضحية والقيام بذبحها بعد صلاة العيد، كما أنهم يقومون بالصيام من أول يوم من ذي الحجة إلى يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم الوقوف بعرفة، كما أنهم يبدأون في التكبير والتهليل طوال الوقت، من بعد غروب شمس آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة، إلى غروب شمس آخر يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، وسنقدم لكم أجمل صور خروف عيد الأضحى.

مظاهر الإحتفال بعيد الأضحى المبارك

من مظاهر الإحتفال بعيد الأضحى المبارك هو فرحة وبهجة المسلمين والبدء في تهنئة بعضهم البعض عن طريق إرسال صور خروف العيد وتختلف الصور على حسب التصميمات أو الإتصال ببعضهم البعض وتبادل التهاني والزيارات، ويتجمعوا للصلاة سويا ومن ثم تبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء.

أجمل صور خروف عيد الأضحى

بدأت أيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام العبادة والتي يتقرب فيها العبد لربه بالصلاة والصوم، ثم تأتي أيام عيد الأضحى المبارك وتبدأ التهاني ونتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء وأهم ما يميز عيد الأضحى هو خروف العيد أو الأضحية أو الذبيحة، وتوزع على أهل البيت والفقراء والمساكين والأقارب ويعتبر الخروف هو رمز عيد الأضحى الأساسي وأهم مظاهره، وما أجمل أن تتجمع العائلة والأصدقاء على مائدة الطعام في أيام العيد فهذا يزيد من المودة والمحبة.

كل عام وأنتم بخير ونتمنى لكم قضاء عيد سعيد وسط العائلة.