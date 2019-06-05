نقدم لكل متابعينا الكرام أجمل وأجدد صور وخلفيات عيد الفطر المبارك 2019 _ أرق رسائل تهنئة عيد الفطر، كل عام وأنتم بخير وجميع الوطن العربي بصحة وخير، بعد أن أعلنت دار الأفتاء المصرية عن موعد عيد الفطر المبارك في مصر لهذا العام الذي يوافق يوم الأربعاء 5_6_2019، أصبح الجميع يبحث عن صور بطاقات التهنئة بالعيد لإرسالها ومعايدة الأصدقاء والأحباب والأقارب، لمشاركة الفرحة والبهجة بين الآخرين، وتواصل الحب الود كما أوصنا الرسول “توادو وتحابوا”.
أجمل وأجدد صور وخلفيات عيد الفطر المبارك 2019 :-
ما أجمل أن يستقبل منك حبيب أو صديق باقة تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك 2019، وأن تُعبر له عن المشاعر الرقيقة تجاهه ومعايدته بأجمل الصور، وأن تشارك صور وخلفيات عيد الفطر على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستجرام وتويتر وغيرها، هذه الأمور تعطي الشعور بالفرحة والسرور، وتُميز الأيام عن غيرها من خلال مظاهر الاحتفال بكل مناسبة خاصة بها، ومن أبرز الاحتفال بعيد الفطر صلاة العيد وشراء البالونات متعددة الألوان والتنزه في الحدائق والنوادي وزيارة الأقارب.
أرق رسائل تهنئة عيد الفطر 2019 :-
أسبق الجميع وأرسل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك “العيد الصغير”، حيث أحضرنا لكم مجموعة جميلة من الرسائل لتهنئة بعضكم البعض، كل عام وأنتم بخير نتمنى أن تنال إعجابكم.
- العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.
- كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.
- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.
- أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.
- جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.
- أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.
- هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.
- إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.
- سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.
- أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس.
- اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.
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